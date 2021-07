¿Para ser mamá? Martha Higareda la supuesta tercera en discordia entre Yanet García y Lewis Howes

En redes sociales la conductora de televisión Yanet García (la ex "Chica del clima" del programa "Hoy") y el ex jugador de futbol americano Lewis Howes, derrochaban amor en redes sociales y mostraban un poco de la bella relación amorosa que tuvieron. Sin embargo, hace unas semanas se dio a conocer que este noviazgo había terminado. Los rumores no se han hecho esperado y el nombre de la actriz mexicana Martha Higareda ha surgido como la tercera en discordia.

Supuestamente Lewis Howes le fue infiel a Yanet García con Martha Higareda; los rumores comenzaron cuando el ex jugador de futbol americano y la actriz, compartieron en sus respectivas redes sociales una fotografía donde se les ve muy juntitos en compañía de otras amistades.

Un presunto amigo cercano de Martha Higareda, protagonista de películas como "Amarte duele", "No manches Frida", "Niñas mal" y muchas más, contó a la revista TVNotas que ella y el ex de Yanet García ya tienen tiempo saliendo. "Sí, ya andan, lo querían mantener en secreto, pero hace unos días se delataron porque subieron fotos de un evento, donde se ve que él la toma de la cintura y ella la mano".

Antes de comenzar su romance con Lewis Howes, Martha Higareda estaba en una relación con el director creativo David Korins; el supuesto motivo por el cual terminó con él, fue por qué la actriz anhela ser mamá.

"Martha empezó a entrar con el rollo maternal muy fuerte porque su familia la comenzó a presionar con el tema y además, con la pandemia le despertaron las ganas y ya le preocupa el reloj biológico. Cuando le manifestó su inquietud a David, él le dijo que no quería tener más hijos, pues ya tiene dos de un matrimonio anterior y que le era suficiente".

Tras terminar su relación con David Korins, la actriz originaria de Villahermosa, Tabasco, comenzó a intercambiar mensajes con Lewis Howes, a quien ya conocía desde hace un tiempo.

Presuntamente Lewis Howes comenzó a coquetearle a Martha Higareda pues ya no le importaba su noviazgo con Yanet García. "El colmo fue que mientras se decidía a cortar con Yanet, ya andaba de lo más lanzado con Martha y hasta salieron un par de ocasiones, Lewis aprovechó que Martha le siguió el juego y de ahí se agarró para terminar con Yanet, le puso de pretexto que le molestaba su OnlyFans".

Cuando Lewis Howes terminó su noviazgo con Yanet García, ella no sabía que había otra mujer; posteriormente se enteró de la infidelidad. El supuesto amigo que habló con TVNotas, señaló que Martha Higareda espera que con el ex jugador de futbol americano, pueda cumplir su anhelo de convertirse en mamá.

"Martha espera que con él se pueda dar, ojalá las cosas funcionen, lo que estuvo mal fue que él le fuera infiel a Yanet para empezar este romance".