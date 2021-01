Para unos caótico, pero para Danna Paola el 2020 ha sido hasta ahora el mejor año de su vida

Con la llegada de un año nuevo muchas personas reflexionan sobre lo vivido. En vísperas de la llegada del 2021, la bella cantante Danna Paola compartió un amplio mensaje donde resaltó que por más difícil y loco que se haya puesto el 2020, para ella ha sido uno de los mejores años de su joven vida hasta ahora. Recordemos que la intérprete estuvo muy activa musicalmente hablando, cosechando más éxitos a su trayectoria artística.

Danna Paola señaló que vivió el 2020 100 por ciento conectada con cada una de sus emociones, re-organizando sus prioridades y re-conectándose con sus creencias, aceptando su ansiedad, sus fantasmas, sus locuras, miedos, caídas, risas, insomnios "y tantas horas conmigo drenando a través de mi música, en poemas, conversaciones, melodías y letras, reconociendo cada una de mis caras, y terminar de encontrarme por fin".

La protagonista de la telenovela "Atrévete a soñar", manifestó que todo lo anterior la ayudó a encontrar el balance en su vida y trabajar "como pudimos en 20 videoclips, dos álbumes, más de 15 canciones lanzadas, campañas, live streams, zooms, coreografías, juntas creativas, sin parar desde casa para lograr llegar hasta aquí".

Asimismo agradeció a todo su equipo: "no lo puedo creer y si, somos unos top, we fuckin did it". La actriz de 25 años de edad (quien dio vida a "Lucrecia Montesinos" en la serie de Netflix "Élite"), agradeció también a Dios por todas bendiciones y lecciones para poder disfrutar cada segundo, cuidando su salud mental y física, así como pidiendo al cielo por las vidas y la salud del mundo entero. (Danna Paola y los nuevos tatuajes con los que adorna su cuerpo).

"En tantas copas de vino que se llevan lo mejor y lo peor, tantas charlas conmigo misma, los amaneceres con los seres humanos que me acompañaron cada día y el viaje interno tan único y reconfortante que me llevó hasta lo más profundo de mi raíz, solo así pude florecer sin lastimarme con mis propias espinas, permitiéndome amar de nuevo, primero amándome a mi misma, sin miedo, sin aprobaciones, y así encontrar la plenitud que tanto me faltaba".

Danna Paola resaltó al final de su mensaje compartido en su feed de Instagram lo feliz que estaba con el año vivido, así como lo ansiosa por este 2021. Envió un especial agradecimiento a sus fans por escuchar su música, por acompañarla y salvar su año, "todo todo todo valió la pena, estoy muy feliz. Thank you next, 2020, i'm fuckin ready 2021".

Danna Paola cosechó muchos éxitos musicales a lo largo del 2020. Foto: Instagram @dannapaola

Sus fans reaccionaron a este reflexivo mensaje de fin de año, escribiéndole comentarios como estos: "gracias por estar en mi 2020", "gracias a ti, eres luz", "eres lo más lindo de mi año, no te imaginas lo feliz que me haces", "feliz año preciosa, te adoro ❤️ brindo por un año mas lleno de momentos juntas", "lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos; mi admiración siempre, preciosa, por un 2021 con mucho más arte", "gracias por compartir toda tu música y talento con nosotros, gracias por inspirarnos cada día, gracias por enseñarnos a que estar bien estar mal, te mereces muchas cosas buenas, te amo infinitos", y muchos comentarios más.

Por otra parte, hace unos días Danna Paola causó gran sensación con su nuevo look. La intérprete de éxitos como "Mala fama" u "Oye Pablo", lució su corte que se caracteriza por su flequillo rubio y lacio, un haircut (corte de pelo) que será tendencia este año.