Paralelo 40, creadores de la banda sonora de tu vida; convocan a sus oyentes a "Seguir de pie"

"Simplemente decimos que se den la oportunidad, igual que ven muchas películas horrendas en Netflix sin saber que se van a encontrar, cuando no tienen nada que hacer por la tarde o por la noche, que se den la oportunidad de escuchar nuestras canciones, habrá gente que le guste, gente que no, pero seguramente para la gente que le guste, son canciones que se van a quedar mucho tiempo en sus vidas".

Al preguntarles el por qué debemos escuchar no solo "Seguir de pie", sino todas sus composiciones , Ángel fue muy claro con su respuesta.

En el caso de su generación, en su natal España, escuchaban al cantautor Joaquín Sabina. "Nosotros siempre hemos compuesto ese tipo de canciones, que son las que nos gustaban de pequeños y las que se escribían, hoy en día tal vez las canciones están más orientadas a bailar, como la música electrónica o la parte de la música urbana, no se preocupa uno tanto de la letra, porque se centra más la atención tal vez en el beat de la canción".

Junto con Aitor García, llevaron a cabo el proyecto de CircoPop hace ya varios años. La industria musical había tenido ciertos cambios, por lo cual, la compañía disquera en la que estaban, no vio un espacio para ellos, pese a la gran aceptación del público y el posicionamiento de sus canciones en los charts.

Hay mucha generación de cristal que se decepciona muy rápido cuando no consigue a corto plazo lo que quiere, entonces, es un mensaje de que los sueños no se cumplen, se persiguen, como decimos al final del video.

Asimismo, Ángel Reyero y Fernando Fu transmiten el mensaje de que los sueños no se cumplen, se persiguen.

Los cantantes y compositores españoles Ángel Reyero (fundador junto a Natalia Jiménez de La Quinta Estación) y Fernando Fu (ex integrante de CircoPop), quienes conforman Paralelo 40 , no tienen la típica ambición de crear un hit musical, como lo fue "Despacito" interpretado por el puertorriqueño Luis Fonsi, "que si ocurre, mira, nos retiramos y viven nuestros nietos de esto", expresaron durante una agradable charla con Debate .

