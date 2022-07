Paramount+ alista serie de amor sobre "El Chapo" Guzmán y Emma Coronel

México. Paramount Global, Paramount+, comparte en sus redes sociales que entre los grandes próximos proyectos contempla una serie sobre Emma Coronal, la esposa del ex narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

John Leguizamo figura como productor y protagonista de dicho proyecto que se producirá en asociación con VIS, el estudio internacional de Paramount+, y próximamente darán más detalles sobres este ambicioso nuevo trabajo.

"El Chapo" Guzmán fue condenado en julio de 2019 a cadena perpetua y 30 años adicionales en USA, como líder de un cartel que envió toneladas de drogas a este país.

El juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn (Nueva York), aceptó así la pena requerida por la Fiscalía de USA y condenó a Guzmán a una vida en prisión por mantener de forma continuada una organización criminal, además de 30 años por el uso de armas de forma violenta.

Marco Nobili, vicepresidente ejecutivo y gerente general internacional de Paramount+, ha hecho público que la empresa para la que trabaja se ocupa de expandirse a más mercados en el mundo y generar nuevos contenidos para todo tipo de público.

John Leguizamo, protagonista de la serie "El Chapo", de Paramount+. Foto de EFE

“No solo llevamos nuestros éxitos globales a países como Corea del Sur, Reino Unido e Irlanda, sino que también estamos desarrollando una gran cantidad de contenido para ofrecerlo a todo tipo de audiencias en todos los mercados donde el servicio está disponible."

Paramount+ contempla en su programación proyectos de Alemania, Italia, Francia y México y se incluyen por ahora alrededor de 50 originales internacionales con guión en 2022, entre ellos Sexy Beast (del Reino Unido), The Chemistry of Death (Alemania), Bosé (España), Fallaci (Italia), Impact (Francia) y Los Enviados (The Envoys) (México).

Emma Coronel. Foto de EFE

Por otro lado, se destaca que la serie Simon Beckett se estrenará en todos los mercados internacionales de streamer y en ella participan Harry Treadaway, Katie Leung, Jeanne Goursaud, Nick Blood y Hadry Krüger Jr.

