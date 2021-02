"Parece la hija de Chucky": Martha Higareda se burla de Kailani Ochmann Derbez

Las actrices Martha Higareda y Aislinn Derbez, conservan una linda amistad desde hace años, es por eso que decidieron disfrutar de un lindo sábado a la distancia mediante redes sociales a lado de Kailani Ochmann Derbez, quien desató comentarios inapropiados por parte de la protagonista de "Amarte duele".

Fue a través de las historias de Instagram que Higareda confesó que la pequeña nieta de Eugenio Derbez, le daba miedo. "Parece la hija de Chucky", dijo la actriz de producciones como "A la mala", "Macho", y "Césese quien pueda".

No obstante, la opinión de la artista no fue tomado en cuenta por Aislinn Derbez, quien decidió reírse de las ocurrencias de su amiga, pero este no fue el caso de los usuarios quienes manifestaron que las expresiones eran ofensivas para una niña de dos años.

Luego de un rato, la hija de Eugenio Derbez también compartió una historia en dicha red social, que contenía las imágenes grabadas por Martha Higareda, en las que se puede observar a madre e hija hacer un enternecedor dueto de flautas.

Asimismo, se puede ver cómo la hija menor de Mauricio Ochmann, intenta tocar con sus deditos el instrumentos musical, mientras sopla imitando a su madre.

Por otro lado, la actriz Martha Higareda, reveló recientemente por medio de una entrevista que tuvo la oportunidad de hacer una película con el cineasta Alfonso Cuarón, sin embargo, rechazó la propuesta debido a que había una escena de desnudo que no le pareció adecuada pese a que ya ha realizado ese tipo de contenido en otras ocasiones.

Recordemos que Martha protagonizó una serie de desnudos para el cine mexicano desde su debut en la película "Amarte duele", razón por la cual sus fanáticos se sorprendieron de la decisión que había tomado la actriz, quien confesó que nunca se había desvestido frente a un hombre.

Fue en el margen del programa "Tu-Night" conducido por Omar Chaparro, que la guapa actriz habló sobre el tema y reconoció que de haber aceptado esa propuesta, seguramente su vida sería muy diferente hoy en día.

"La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón, una película que se llamó "Y tu mamá también". Hice el casting y luego una cosa que se llama call-back, que es cuando te llaman ya definitivo. Tenían que firmar mis papás por había escena de desnudo", contó la mexicana.



Historia compartida por Martha Higareda en Instagram