"Pareces de 20": Thalía causó revuelo en Tik Tok al unirse a este reto viral

Sin dejar de actualizarse en las nuevas tendencias, Thalía se unió a un sensual reto viral de Tik Tok, aunque le dio un inesperado giro muy a su toque.

Thalía se volvió en alguna época en la reina de las telenovelas, y ahora prueba también con las redes sociales, pues la cantante ha intentado involucrarse con las nuevas tecnologías, a pesar de las críticas por su manera de actuar con humor a sus 49.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero nadie esperaba que la actriz de ‘María la del barrio’ se uniera a este reto viral tan subido de tono, del que la cantante se apropió al imprimirle su propio estilo al final.

En los últimos días, ha surgido en la plataforma de videos Tik Tok el ‘Silhouette Challenge’ (el reto de la silueta), que muchos usuarios han intentado recrear y hacer su propia versión del mismo. Se trata de un sensual reto, que incluso han advertido no hacer por los riesgos de que los más aprovechados utilicen un software para retirar el filtro y exponer el cuerpo desvestido de la persona al natural.

Usando de fondo los primeros segundos de la canción ‘ Put your head on my shoulder ’ del cantante Paul Anka, el usuario realizando el Silhouette Challenge se muestra junto al marco de una puerta con buena iluminación y completamente vestido para luego pasar a un remix más oscuro de la canción, al tiempo que la persona se muestra ahora en una pose más sensual, algunos con poca ropa o nada, utilizando luz a contraluz y un filtro rojo que permite solo ver la silueta, bailando atrevidamente al ritmo de la canción.

Te puede interesar: Dulce venganza: Joven en Tik Tok hace destrozos en la casa de su ex novio infiel

En Tik Tok, cientos y miles de internautas se han unido al reto, siendo Thalía una de las más recientes. Apareciendo inicialmente en pijama, sin nada de maquillaje y lavándose los dientes, la cantante voltea a ver a la cámara y se aproxima a ella para luego pasar a la atrevida parte del reto.

Aunque como no era de extrañarse, Thalía dio al Silhouette Challenge su toque cómico, al pasar de una sensual pose en un body negro y guantes largos, a perder el equilibrio y finalmente caer.

Leer más: Thalía brilla en la portada de Vogue con cintura de fantasía

“Me encanta este trend, ¡pero siempre me caigo!”, escribió la cantante en el video publicado en su cuenta oficial de Tik Tok.

Pese al sentido cómico que Thalía dio al reto, los fanáticos de ‘la reina de las telenovelas’ y usuarios en Tik Tok, no pudieron distraerse del espectacular aspecto físico que muestra en el video, destacando la figura que la cantante ha mantenido durante todos estos años, con una cinturita de infarto.

“Pero qué cuerpazo, pareces de 20”, “¡No manches! La cintura y cueros como de 20”, “Dios mío, a Thalía no le pasan los años”, “Qué diosa, Thalía, y encima graciosa”, “La marginal más hermosa”, son los comentarios que se leen en la publicación de Thalía, este último en referencia a los insultos que el personaje de la también actriz en ‘María la del barrio’ recibía por la villana Soraya, que hacía Itatí Cantoral.

El video de Thalía haciendo el ‘Silhouette Challenge’ se volvió viral al igual que muchos de las versiones que otros tiktokers han hecho, que no es de extrañar debido a la gran atención con la que la cantante cuenta en redes sociales, las cuales utiliza muy activamente para convivir con sus fanáticos.

Thalía se llevó con este video millones de reproducciones en la plataforma, obteniendo casi 212 mil ‘me gusta’, y más de 2 mil 200 comentarios, todos halagándola por su buen ver.