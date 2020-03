Pareja de Ninel Conde le quita a su hijo por no volver con él

Quién está teniendo problemas nuevamente con su pareja y está usando a su hijo de por medio es la pareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, quien al parecer está a cargo del menor mientras ella trabaja pues como todos saben la agenda de la artista es muy apretada.

Resulta que Ninel estaba interactuando con sus fans cuando de pronto una de ellas le dijo que haría lo que fuera por su hijo, por lo cual la actriz aprovechó y le dijo lo mismo, solo que contrario a ella no lo ha podido ver, pues según el empresario no deja que lo vea desde hace dos semanas, ya que al parecer terminaron, por lo cual no quiere ni que hable el menor hablé con su madre por teléfono así lo dio a conocer ella por un mensaje.

"Imagínate yo que su padre me lo quitó arbitrariamente hace 18 días solo porque ya no quiero volver con él y ahora ni siquiera me lo quiere volver a comunicar por teléfono que por qué estoy diciendo lo que me está haciendo y que porque dice tener palancas con autoridades federales", escribió Ninel en redes.

Mientras tanto los internautas dieron su punto de vista sobre lo sucedido, pues consideran que es una pareja muy problemática.

"No sé preocupen en 2 semanas van a andar de manita sudada con él", "Toxica o no a una madre so se le niega sus hijos", escribieron los internautas.

Recordemos que no es la primera vez que la famosa se agarra con el empresario a través de los medios pues una vez el la tachó hasta de consumir sustancias ilícitas, causando tremendo zafarrancho a través de los medios, incluso Conde se tuvo que someter a pruebas de antidoping para ver si era verdad que lo estaba haciendo, aunque al final todo salió negativo.

Pero eso no fue todo pues tiempo después el empresario chocó mientras llevaba al menor con él y Ninel lo dio a conocer entre lágrimas por medio de un vídeo donde ella se encontraba a punto de viajar por lo que no sabía que había pasado con padre e hijo en ese momento.

