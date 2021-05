"Parezco acordeón": Lucero revela que ha pensado en ponerse bótox, pero su hija no la deja

Lucero es conocida en México por su carrera en la música y en las telenovelas, aunque en los últimos años le ha caracterizado mucho su aspecto tan joven a los 51 años .

La cantante Lucero señaló recientemente que pese a lo mucho que le comentan lo bien que luce hoy en día, nunca ha recurrido a hacerse algún arreglito o inyectarse bótox para verse más joven, aunque ahora ya comienzan a acomplejarle un poco las arrugas.

En entrevista con Angélica Vale y Angélica María, Lucero señaló que sí ha pensado en quitarse las arrugas, pero es su hija, Lucerito Mijares, quien no se lo permite.

Durante esta charla, fue Angélica Vale quien le comentó lo bien que se ve a su edad, aunque una modesta Lucero quiso señalar que ya tiene muchas arrugas en el rostro, especialmente en la frente.

“Ojalá que siempre nos veamos siempre jóvenes, nunca ‘injóvenes’”, dijo. “Yo ya estoy pensando, me preguntan mucho que si me pondría botox y no se qué. Ya mis arrugas están tremendas. Es que ya tengo miedo, parezco acordeón”.

Ahí intervino Angélica María, quien le pidió a Lucero que no se hiciera ningún arreglo estético, ello a pesar de que ella misma lo hizo alguna vez, admitiendo que no lo volvería a hacer: “No vayas a empezar como todas estas amigas que ya después ni se parecen, ¿eh?, no”.

Según contó Lucero, aunque es algo que ha sentido la curiosidad de hacer, ha sido su hija Lucerito Mijares quien la regaña y le pide mucho que no lo haga.

“Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá’ (...) Me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo”.