Paris Hilton lanza tema cuyas ganancias apoyarán a niños víctimas de abuso

México. La cantante Paris Hilton reaparece en la escena musical y lanza el tema I blame you, cuyas ganancias apoyarán a niños que son víctimas de abuso, se informa en distintos portales de noticias. En su nueva, Paris tiene una colaboración especial con el DJ Lodato.

A Paris Hilton, originaria de Nueva York, Estados Unidos, la mueve ahora una noble causa. Desea ayudar y apoyar con su música a la asociación Breaking Code Silence, que apoya a niños que han sido víctimas de abuso, y es por eso que las ganancias de su nuevo tema se destinarán a dicha asociación.

Paris Hilton, quien también es empresaria, diseñadora de modas y DJ, comparte en su cuenta de Instagram acerca del lanzamiento de una nueva canción y asegura que todo lo que se recaude con ella se destinará a una noble causa, cosa que la emociona bastante, porque el ayudar debe ser obligación de todos.

La organización citada se conformó por activistas y sobrevivientes de abuso, quienes buscan concientizar sobre los adolescentes problemáticos y el estrés postraumático que sufren tras ser violentados.

Paris Hilton lanzó en septiembre pasado su biografía en YouTube y en ella cuenta, entre otras cosas, que cuando era adolescente sufrió abuso; sucedió en la etapa que sus padres la ingresaron al internado Provo Canyon School, localizado en el Estado de Uta.

Paris fue abusada física y mentalmente en dicho internado, comenta en la biografía, lo que originó en ella traumas sicológicos. Actualmente se lucha para que la escuela cierre sus puertas definitivamente, incluso después de que se ha hecho público lo que le pasó a Paris, otras personas han denunciado también abusos sexuales en el mismo colegio.

Paris Hilton es bisnieta de Conrad Hilton, el fundador de Hilton Hotels & Resorts, y según Wikipedia, se dio a conocer por su aparición en la serie de televisión The Simple Life junto con su compañera y mejor amiga de la infancia Nicole Richie.

Además ha actuado en películas como Wonderland, The Cat in the Hat y La casa de cera. En la música se dio a conocer en 2006 con su disco Paris y no ha dejado de grabar.

A lo largo de su carrera, la guapa Paris Hilton ha lanzado varios productos alrededor del mundo, entre ellos pefumes, juguetes, ropa y joyas, y de esa manera también ha destacado en su faceta de empresaria.