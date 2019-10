Paris Hilton y Laura Bozzo conviven en un programa de televisión

La cantante, modelo y empresaria estadounidense Paris Hilton y la conductora de televisión Laura Bozzo coinciden juntas y conviven en un programa de televisión en Estados Unidos, y hasta una fotografía se toman. Ambas estuvieron en el programa "Cuídate de la cámara", en E! Entertainment Televisión.

Paris Hilton y Laura Bozzo fueron invitadas por la producción de "Cuídate de la cámara", programa conducido por Edy Smol, y las dos personalidades dieron sus opiniones acerca de los negocios, el futuro del entretenimiento y la mercadotecnia.

Encantadora @parishilton. Amé conocerla. Tan sencilla, la admiro muchísimo, su reality cambió la TV; brillante empresaria", escribe Laura Bozzo en Instagram.





Es la quinta vez que Paris Hilton acude al programa "Cuídate de la cámara" y en esta ocasión vvisitó México para promover su perfume número 25 Electrify.

Paris Hilton es originaria de Nueva York, Estados Unidos; y según información en su biografía, nace el 17 de febrero de 1981. Paris es una socialité, empresaria, autora, modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadounidense.

Paris es bisnieta de Conrad Hilton, quien fue fundador de Hilton Hotels & Resorts, y comenzó a ser conocida por su aparición en la serie de televisión "The Simple Life".

Paris ha formado parte de películas como "Wonderland", "The Cat in the Hat" y "La casa de cera".

Respecto al mundo de la música, Paris Hilton lanzó su primer álbum de estudio en 2006, "Paris", el cual debutó en el número uno de los Billboard Dance.