Park Seo Joon, miembro del Wooga Squad, protagonizará junto a Han So Hee "Gyeongseong Creature"

Durante el 2021, Han So Hee protagonizó junto al actor Song Kang el drama romántico "Nevertheless" ("Aun así" en Latinoamérica), así como " Mi nombre" al lado de "Ahn Bo Hyun.

Cabe mencionar que anteriormente vimos a Park Seo Joon , protagonizando el drama "Itaewon Class" y en un cameo especial en la galardonada película "Parásitos" . El año pasado se unió al elenco de "The Marvels" , convirtiéndose en el tercer actor surcoreano en una película del Universo cinematográfico de Marvel.

Yoon Chae Ok llega a Gyeongseong con el objetivo de localizar a su madre, quien desapareció hace 10 años y termina conociendo a Jang Tae Sang; mientras persigue un misterioso caso de desapariciones en serie, se encuentra cara a cara con la horrible realidad. Cuando Tae la conoce, se enfrenta a lo que él ha escondido en lo más profundo de su corazón.

Me siento honrada de mostrar un nuevo lado de mí misma a través de 'Gyeongseong Creature', que está llena de diversas y variadas historias como la de Chae Ok.

Por su parte, la actriz Han So Hee de 27 años de edad, nacida en Ulsan, Corea del Sur, dará vida a Yoon Chae Ok , quien se dedica a buscar personas desaparecidas. De acuerdo con la descripción de su personaje, desde que era joven aprendió a arreglárselas en la vida con su padre, mientras viajaban por Manchuria y Shanghái. "Habiendo sobrevivido a situaciones terribles, es experta en trabajar con pistolas, cuchillos y todo tipo de maquinaria".

Tenemos muy buenas noticias para todos los fans de los actores surcoreanos Park Seo Joon y Han So Hee , ¡ambos protagonizarán el nuevo K-drama "Gyeongseong Creature" ! Esto fue confirmado por la producción de dicho drama y que tendrá su estreno en algún momento del 2023. La historia está ambientada en los tiempos oscuros de la primavera de 1945 , cuando Seúl era conocido Gyeongseong , durante el dominio colonial japonés sobre Corea.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

