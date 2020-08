Madrid, 25 ago.- Parodia, humor y ¿algo de realidad? en las memorias de Jim Carrey. La carrera del actor se ha sustentado en la comedia más disparatada con algunas honrosas excepciones y sus personajes se han apoderado a menudo de él. Algo que el actor vuelve a repetir en su libro "Recuerdos y desinformación", en el que es difícil discernir qué y cuánto hay de verdad.

"Nada de esto es real, pero todo es verdad", afirma Carrey sobre un libro que sale hoy a la venta en España y sin fecha definida aún para Latinoamérica (Temas de Hoy) y en el que partiendo de una historia disparatada, a imagen y semejanza de "Ace Ventura" o "La máscara", el actor y Dana Vachon han escrito un libro en el que lo más interesante sale de la lectura entre líneas.



Es la historia de un actor llamado Jim Carrey y de las diferentes etapas que pasa, desde unos inicios complicados a un rotundo estrellato tras el que llega el declive y una crisis existencial que le hace caer en una vida que gira alrededor de las series de Netflix, los vídeos de Youtube y las noticias de TMZ.

Un personaje autoparódico con el que el actor lanza dardos envenenados a Hollywood y a la frivolidad que reina entre las estrellas mientras cuenta cómo busca renacer con un proyecto sobre Mao Zedong en el que está implicado Charlie Kaufman -guionista de la película más valorada de su carrera, "¡Olvídate de mí!"-.



No hay nada, en este punto de mi vida artística, más aburrido que la idea de escribir los hechos reales de mi vida en algún orden cronológico", aseguró Carrey en una entrevista con The New York Times poco antes de la publicación en julio del libro en Estados Unidos.