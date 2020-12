Participa Millie Bobby Brown en la co creación de nueva colección de Vogue Eyewear

Estados Unidos.- No es nada raro que las celebridades incursionen en el mundo de los negocios y del diseño, por ello no es de extrañar que la estrella de Stranger Things, la joven Millie Bobby Brow, haya dado a conocer que participó en la creación de la nueva colección de Vogue Eyewear, la línea de lentes de la famosa marca de moda estadounidense.

Si bien es cierto que este año ha traído consigo cosas lamentables, a la par, hay personas a las que, dentro de lo que cabe, que han salido sumamente bendecidas de este 2020. Tal es el caso de la joven actriz Millie Bobby Brown, quien ha sabido sacarle muy buen provecho a su talento, tanto en la actuación como en la producción cinematográfica y ahora nos da la sorpresa de que ha entrado en el terreno del diseño y en una marca mundialmente reconocida ¡Bien por ella!.

Millie Bobby Brown co crea nueva colección de Vogue Eyewear/ Fuente: Instagram milliebobbybrown

La actriz de Elena Holmes hizo de conocimiento público, a través de sus redes sociales, su co creación, junto con Vogue Eyerwear, de 8 modelos de lentes (4 de sol y 4 oftalmológicos), demostrando con ello que su talento va más allá de las pantallas, grandes o chicas.

En este sentido, no es la primera vez que Brown se mete de lleno en el campo de los negocios, ya que hay que recordar que la joven actriz y modelo sacó al mercado "Florence By Mills", misma que emana de su bisabuela. El rasgo característico de estos productos de belleza femenina es que son completamente veganos, al mismo tiempo que "cruelty free" (libre de crueldad animal), por lo que cuenta con la certificación PETA.

Cabe señalar que, a pesar de su corta edad, pues tan solo tiene 16 años, la actriz de Once Upon a Time in Wonderland es todo un ícono de la moda, puesto que ha sabido sacarle muy buen provecho a arriesgarse a probar nuevas tendencias y caracterizarlas con su marca distintiva, de ahí que las marcas de moda la tomen en cuenta en sus proyectos.

Millie Bobby Brown y su amor por los perros

Por otro lado, hace unos días la actriz de 16 años posteó en su Instagram una fotografía de su pequeña perrita "Winnie The Pooh" festejando que la pequeña y peluda cachorrita cumplió su primer año de vida. En la foto podemos ver a la pequeña perrita usando un tú tú de ballet, una coronita y un babero que dice "feliz cumpleaños", todo envuelto en color rosa. En el mensaje con el que acompañó la tierna imagen, Brown expresa que se siente muy afortunada de ser su mamá. En los comentarios de la publicación destacan todos los que ponen caritas con corazones, corazones y emoticones de festejo. (Millie Bobby Brown causa ternura al combinar atuendo con su perrita)

Cabe mencionar que Millie Bobby Brown se caracteriza por su gran amor a los animales (por algo ha garantizado que sus cosméticos no impliquen ningún tipo de maltrato animal), específicamente a los perros, por lo que muy constantemente se le puede ver subir fotografías junto a sus seres amados peludos. Como por ejemplo, hace una semana subió 4 imágenes en la que aparece cargando a otra de sus perritas, esta vez una cachorrita peluda negra. Lo que más llamó la atención de los internautas es que la actriz de "Stranger Things" y su querida mascota vistieran de la misma forma, combinando perfectamente sus atuendos, lo que causó ternura en los usuarios de redes sociales.