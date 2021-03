Participa mexicana en "Raya y el último dragón"

La nueva aventura de Disney puede presumir de tener un director mexicano. En el equipo que realizó la mágica cinta "Raya y el último dragón", recién estrenada por Disney +, está la mexicana, originaria de Saltillo, Coahuila, Natalia Adame Mendoza.

La joven se unió al team de producción cinematográfica que se armó para crear la nueva historia de la guerrera Raya, que está fascinando al público. Emocionada y feliz por este logro, Natalia Adame, quien trabaja como asistente de producción en Walt Disney Animation Studios, compartió su experiencia laboral en este filme animado.

"Esta historia tiene muchos aspectos con los que te puedes enganchar. Si ves el encanto desde la manera cómo se hizo es fascinante, porque es la primera película que se hace desde casa", sostuvo Natalia, quien estudió Marketing Internacional en la Universidad de Monterrey.

"Estábamos todos: el equipo de artistas, de tecnología, animadores, supervisores, todos trabajando desde nuestra sala. Para mí es muy impresionante porque ya que ves el resultado final y dices: ¡Wow! Es una obra maestra, una obra de arte. ¡Es genial!", expresó en entrevista vía zoom.

El filme se estrenó en las salas de cine el jueves y a través de Disney Plus ayer. Para el equipo de mexicanos fue muy gratificante trabajar con el director Carlos López Estrada, hijo de la productora de Televisa, Carla Estrada. "Carlos quien es nuestra inspiración; de mexicanos también está una artista de iluminación que se llama Emma Flores; Alejandra que está en el área de tecnología y mi amigo Edwin Soto; me imagino que debe haber más, ellos son con los que yo me relacioné", contó la coahuilense.

El filme cuenta la historia de Raya, una chica que sin miedo que se lanza a la búsqueda del último dragón del mundo para salvar su hogar. "El encanto de la historia es el mensaje que tiene de comunidad, de confianza, de estar abierto para apoyarse el uno al otro para poder rebasar las diferencias y construir algo", aseguró la asistente de producción.

Es una historia preciosa que te engancha. La primera vez que la vi no te puedo explicar cómo salí. Su mensaje puede llamar mucho la atención por los momentos que estamos viviendo como humanidad en cuanto a adversidades y diferencias en tipos de pensamientos y creencias.

Precisamente lo que propone el nuevo filme de Disney es superar diferencias y concentrarse en lo que une a la sociedad. "Es muy emocional. Las imágenes son impresionantes por sus paisajes y ambientes creados por los artistas. Tiene mucha belleza visual y hay mucha magia. La verdad para mí es una película que es histórica sobre todo por lo que ya dije, la manera en cómo fue hecha, que fue muy complicada", añadió Natalia.

"Yo empecé a trabajar en este proyecto desde los estudios en California, pero después empezó la pandemia y estuve desde mi casa, el 80 por ciento en la cocina y en la sala". Natalia quien estudió también en el Colegio Ignacio Zaragoza de Saltillo, comentó que ver ahora el esfuerzo de todo el equipo la llena de emoción.