¿Trasero de participante de Bailando por un Sueño operado?

Luego del estreno de "Bailando por un sueño" y tras la controversial salida de Jolette uno de los participantes que más a llamado la atención por su físico es el cubano Adrián Di Monte, quien en la competencia bailó salsa y reguetón, en esta última parte musical Di Monte fue vestido como egipcio en el cual una diminuta prenda tapaba sus partes más íntimas.

Tras su exitoso baile el cual logro que el público se pusiera de pie también logro que muchos se dieran un buen taco de ojo con las pompas del cubano ya que se ven descomunales.

Hay quienes dicen que se las "arreglo" aunque Adrián hace mucho ejercicio de acuerdo con Telemundo el actor negó que este operado o se las haya inyectado.

"Yo vengo de Cuba es un guajiro, qué me voy a estar operando las nalgas, están locos. y me he dado cuenta que hasta los hombres se han operado las pompas".

Tras dicha declaración se le cuestionó si sabía de algún actor operado, Adrián de inmediato negó si sabía de alguien que estuviera operado.

"No le he visto las nalgas a ninguno ni me interesa. A mí me gustan las nalgas de las mujeres" dijo para enloquecer aún más a sus fanáticas.

Mientras tanto sus seguidoras se emocionaron con el diminuto atuendo del actor expresando una infinidad de piropos "¡Nálgame dios! Digo. ¡Me encantó! Es broma @adriandimonte eres maravilloso y te luciste espectacularmente!"



"La verdad cuando bailaste no dejaba de verte".

"Ay papasito, ya no me perdere el programa si cada 8 días puedo echarme taco de ojo contigo"

JOLETTE FURIOSA

Jolette fue la primera eliminada del famoso reality de baile lo cual genero el enojo de la ex académica así explico Basta! ahora la conductora de televisión acuso al programa de fraude y a la producción de los Galindo de solo utilizar su imagen para vender mostrando ante las cámaras una actitud de diva.

"LO QUE QUERRÁN CON MI NOMBRE ERA SALIR EN TODOS LOS PERIÓDICOS, COSA QUE SUCEDIÓ, NUNCA ENTENDÍ Y ASIMILÉ LO QUE ESTABA PASANDO, NI LAS TRAMPAS, NI QUE ME ESTUVIERAN UTILIZANDO PARA GENERAR TODO ESTO; PARA GENERAR RATING. POR MÍ NOMBRE SALIERON EN TODOS LOS PERIÓDICOS, POR MI NOMBRE NADA MÁS", ASEGURÓ JOLETTE MIENTRAS SALÍA FURIOSA DE TELEVISA SAN ÁNGEL.

La tapatía de nuevo defraudo al jurado recibiendo las peores calificaciones, por lo cual tomaron la decisión de que la polémica chica abandonara la competencia. tras esto la cantante arremetió contra la producción de hacer trampa para que a ella le fuera de la peor manera y salir del programa.

"Me cambiaron los zapatos a última hora, se le salieron las plumas al vestido, que son las que me hicieron tropezar, sé que los jueces son bailarines, pero no se vale, la verdad. Ahora me voy a dedicar a ser feliz, ser conductora y periodista".

Hace unos días Jolette mostro su inconformidad en una coreografía de baile en la que tenía que "perrear intensamente" cosa que no le pareció a la joven ya que ella es una mujer muy reservada y católica.

Con información Tv Notas

