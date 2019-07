Participante de Enamorándonos intenta suicidarse y lo publica en redes

Una participante del programa "Enamorándonos", de TV Azteca, compartió en sus redes sociales un impactante mensaje donde habló de su intento de suicidio.

De acuerdo con la información sobre Karina Moreno Alberú, conocida en "Enamorándonos" como Khareesi, fue salvada por su hermano y e internada en un hospital.

Ella misma habló en sus redes sociales los difíciles momentos que vivió al intentar quitarse la vida.

Pero por fortuna, fue rescatada por dos grandes seres y aprendió que 'las salidas fáciles jamás están permitidas.

“Después de haber pasado la noche más dolorosa y casi perder esta guerra contra mis propios demonios. Le agradezco a Dios y a mi hermano por estar ahí para mí. Sé que creen en mí y por eso de ahora en más prometo hacer las cosas bien. Las salidas ‘rápidas’ o ‘fáciles’ jamás están permitidas. Hoy puedo decir que tengo ganas de vivir y ver primero por mi bienestar físico y mental”

Sin embargo, el post al parecer fue borrado de Instagram Stories.

Luego, Khareesi escribió un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de apoyo que ha recibido.

"Ahora que me siento más tranquila y con un dominio total sobre mis emociones, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes. Jamás pensé tanto apoyo y palabras de aliento tan motivas"

"La razón por la que hice pública mi situación fue porque estaba tan agradecida y conmovida de ver que Dios me dio la oportunidad de estar aquí una vez más y pelear como la guerrera que mi mamá hizo de mí, ver que mi hermano fue literalmente mi héroe y me demostró una vez más que no estoy sola y que jamás me dejará caer. sentir a mi papá más cerca que nunca"

La joven concluyó su mensaje afirmando que ahora es una 'loca' feliz que disfruta de la vida.

"Quería compartir que el darse por vencido y renunciar ante situaciones adversas es inadmisible, al igual que el negarse a recibir ayuda por miedo a ser llamado “loco”. Pues yo hoy soy una ‘loca’ feliz y agradecida con la vida. Sé que aún falta un largo camino por recorrer para estar al 100% pero también sé que este es el comienzo de una nueva y gratificante vida.

En meses pasados, otra mujer participante del programa fue encontrada muerta en un departamento en la Ciudad de México.

Por lo que la polémica sobre este contenido de TV Azteca no es la primera ocasión que se ve envuelta en estas noticias.