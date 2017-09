Pasó lo inesperado cuando Galilea Montijo "perreó" (VIDEO)

Aunque hay personas que manifiestan su repudio a Galilea Montijo en las redes sociales (detractores), la realidad es que la bella conductora de televisión pone su “chispa” en el matutino de Las Estrellas con sus ocurrencias y buen humor.

De que es bella y sensual nadie lo puede poner negar.

Hasta pronto Cambodia Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 6:28 PDT

Sin embargo, en una reciente emisión de Hoy, Galilea Montijo manifestó que ya no está en edad de hacer ciertas cosas.

La conductora del matutino se encontraba en la nueva dinámica Verdad o Reto, junto a los famosos invitados del día, pero se quiso lucir de más frente a las cámaras y todo terminó mal.

A Danilo Carrera le tocó un reto, bailar la canción Reggaetón Lento con la conductora que él eligiera, y como Galilea estaba a su lado fue la indicada para prender al público.

Galilea Montijo comenzó a hacer el “perreo” correspondiente, a pesar de su apretado atuendo (una falda de cuero), y el resultado fue doloroso, luego del inevitable incidente que ocurrió.

Te comparto el video a partir del minuto 1:20:

Por mover sus caderas y bajar hasta el suelo sucedió lo más obvio para la conductora:

"Mijo, me tronó la rodilla, ya no estoy para estos perreos".

En entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Galilea habló sobre la exclusividad que supuestamente perdió en Televisa.

“El día que eso suceda, que espero no sea más que dentro de muchos años, pues yo soy la primera en salir a decirlo, siempre que sucede algo, si es cierto, yo siempre he sido la primera que ha salido a dar la cara, bueno o malo, pero siempre he dado la cara”.

Como los amo @waithsman @jorgebeltranhair @aldorendon #comercial Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 4:12 PDT

Galilea confesó si le molestaba que hubieran publicado que supuestamente ganaba fuertes cantidades de dinero, además de algunas propiedades que tenía.