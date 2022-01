Pastel de Speedy Gonzales y rock: la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal, organizada por Belinda

El cantante y compositor Christian Nodal celebró su cumpleaños número 23, con una divertida fiesta organizada por su novia y prometida, la cantante y actriz Belinda. A través de las stories de su cuenta en Instagram, la intérprete de "El baile del sapito", compartió algunos detalles del festejo al que asistieron sus amigos y familiares más allegados.

La fiesta de cumpleaños de Christian Nodal, originario de Caborca, estado de Sonora, México, estuvo amenizada por un mariachi y por el grupo de rock agropecuario Nunca Jamás, una de as bandas favoritas del cantante de temas como "Adiós amor", "Botella tras botella", "No te contaron mal" y muchos más.

"Wow, si le encantó su sorpresa", expresó Belinda en una de las publicaciones que hizo, en referencia al grupo Nunca Jamás.

En la mesa principal hubo muchos bocadillos y llamaron la atención de los invitados, sus dos pasteles de cumpleaños, uno con Speedy Gonzales y otro fue una fusión entre Venom y Groot de "Guardianes de la galaxia".

Otra de las decoraciones en la fiesta, fue el llamado "árbol de la familia", el cual tenía muchas fotografías de "Nodeli" y con otros seres queridos.

Belinda estuvo al pendiente de cada detalle de la fiesta.

Por su parte Cristy Nodal, mamá del joven cantautor del Regional Mexicano, le dedicó un amoroso mensaje en sus redes sociales, con motivo de su cumpleaños.

Hoy como hace 23 años, siento una dicha muy grande por tenerte a ti como mi hijo mayor, y siento que la mayor de las suertes cayó sobre mi vida cuando tú naciste.

La suegra de Belinda manifestó que no podía dejar pasar el día "y decirte, que eres una persona a la que no dejo de admirar, una persona que cada año me demuestra lo inmensa que es su valía, una persona que nunca dejaré de amar".

La bella señora continuó: "eres todo luz hijo, yo confío en ti y en tu noble corazón, sigue adelante, sé que todo aquello que imagines lo podrás alcanzar. ¡Feliz cumpleaños! Mi querido Kisha, eres muy amado por cada uno de nosotros".

Asimismo, Christian Nodal recibió muchos mensajes de felicitaciones de parte de sus fieles fans, mediante sus diversas plataformas digitales.