Pati Chapoy le entra al juego y responde varios insultos

La salida de Atala Sarmiento del programa vespertino "Ventaneando" de Televisión Azteca, ha causado mucha polémica.

A Pati Chapoy le han llovido fuertes críticas por la forma inesperada en que salió Atala Sarmiento de “Ventaneando".

Pati Chapoy, conductora titular de la emisión de TV Azteca le ha entrado al juego y ha respondido a los insultos recibidos vía Twitter.

“¿De a como tus insultos?”, respondió Pati Chapoy a un televidente que los tachó de ridículos.

En otra respuesta un tuitero criticó a Pati Chapoy diciendo que ya la habíamos perdido a lo que la presentadora respondió, “que tonterías dices”.

A pesar de que presentaron a una nueva integrante al equipo de reporteros, la realidad es que Mónica Castañeda es quien ha estado ocupando el lugar donde solía sentarse Atala Sarmiento. A una fan del programa de espectáculos no se le hace que Mónica Castañeda sea un reemplazo adecuado de Atala Sarmiento ya que “le queda muy grande la silla”.

Pati Chapoy respondió tajantemente:

Recordemos que fue la propia Atala Sarmiento quien confirmó a Adela Micha, que ya no estaría en Ventaneando por decisión de Pati Chapoy.

Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato.