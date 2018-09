Pati Chapoy se puso los moños para entrevistar a Kate del Castillo

¿Quién será más "Ingobernable"...Kate del Castillo o Pati Chapoy? Unos días antes del estreno de la esperada segunda temporada de "Ingobernable", Kate ofreció diversas entrevistas en Los Ángeles, California entre estas una a la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy.

De acuerdo a varios medios del espectáculo, Pati Chapoy puso a Netflix sus condiciones para entrevistar a Kate del Castillo. Las entrevistas tenían un tiempo estimado de 5 minutos por periodista y estaban agendadas una tras otra.

Sin embargo, Pati Chapoy dijo que solo iría hasta Los Ángeles, si le daban media hora de entrevista con Kate del Castillo.

Ante esto Netflix y la misma Kate del Castillo accedieron a las condiciones de Pati Chapoy; la entrevista para el programa "Ventaneando" duró más de media hora, en la que abordaron muchos temas además de su trabajo.

Kate del Castillo aseguró que por el momento está sola y feliz sin ninguna relación formal.

No sé si me voy a volver a enamorar o no. Yo espero que sí. Pero hace mucho tiempo que estoy sola y la paso muy bien sola. Y también tengo momentos de decir 'cómo me gustaría tener a alguien con quien compartir cosas, llorar'.