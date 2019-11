Pati Chapoy arremete una vez más en contra de Yuridia

Yuridia manifestó en un nuevo Instagram Live que sus recientes declaraciones no eran con el fin de ocasionar una guerra mediática con los medios de comunicación, sino para alentar a las personas a hablar sobre los problemas de salud mental en México. Asimismo reafirmó que al finalizar su "Desierto Tour" se ausentará de los escenarios al no poder controlar los ataques en su contra. Hace unos días la cantante confesó padecer "fobia social", motivo por el que se mantiene con un bajo perfil.

En el programa Ventaneando se dieron a conocer estas nuevas declaraciones de Yuridia. "Debemos ayudarnos, entendernos, comunicarnos y saber que las palabras son igual de hirientes que un arma, lo que yo quería era que se hablara de este tema, que es importante y yo conozco mucha gente que pasa por momentos difíciles y algunas sí logran salir".

Pati Chapoy no dudo en asegurar que la cantante en realidad no padece fobia social.

Aquí lo interesante es que habla de comunicación y no se sabe comunicar.

"Está hablando de que, supongo que lo aplica a ella porque creo que cualquiera de nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de terapias, hablar de lo que sucede".

La titular de Ventaneando pidió una vez más a Yuridia acudir con un especialista ante los problemas que tiene. "Se debe de atender sobre todo".

Anteriormente la ex académica contó que a su llegada al aeropuerto de Mérida, Yucatán una reportera de Ventaneando hizo toda una escena asegurando que había sido agredida por ella y su equipo.

"Empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no, eso a mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen 'Pancho' para después tener su nota y poder inventarle a la gente y poder contarles algo que no es. Cuando estaba cantando me sentí súper bien y cuando llegué a mi cuarto otra vez me sentí triste por lo que había pasado en el aeropuerto".

Yo sé que ya me ha pasado muchas veces y bueno avisarles que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver.

"Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien, obviamente los quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble, pero yo ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir", manifestó Yuridia entre lágrimas.