Pati Chapoy asegura que ya hubiera corrido a quien eligió a los alumnos de La Academia

Pati Chapoy de 73 años, arremetió en contra de La Academia pues para ella la producción no respetó el formato original de dicho proyecto y que además las peleas se están convirtiendo en un circo lejos de centrarse en un punto que viene siendo el talento de los alumnos de esta nueva generación.

Y es que Pati Chapoy, así como Daniel Bisogno no entiende mucho del nuevo concepto de La Academia, pues el reality no se transmite por Tv Azteca, además como ya lo saben, el periodista mencionado dijo que Yahir no sabe de conducción, por lo que señaló que debieron buscar a otro para ser el maestro de ceremonias de dicho proyecto.

"Desde mi punto de vista yo ya hubiera corrido a la persona que hizo la selección de los alumnos, oye pésimo", dijo Pati Chapoy quien siempre ha sido temida por ser una jefa muy estricta, por lo que dejó en claro que ella no hubiera permitido que eso pasara en Ventaneando.

Para quienes no lo saben desde qué empezó esta nueva generación mucho se ha dicho desde que Yahir iba a convertirse en el nuevo conductor, hasta la alumna Rubí Ibarra, la llamada Quinceañera Más Famosa de México, de quien Lolita Cortés no es fanática, pues le dijo que si por ella fuera ya la hubiera sacado del proyecto.

"Pues que pena que la Academia, sea un proyecto tan importante, pues con excepción de las primeras Academia, en que si era show, pero hubo grandes talentos, y eso salvo este "gran proyecto", "Bien dicho Paty, hay que correr a las personas que hicieron el casting terrible academia nada de talento ya que la terminen", "Interesante hasta donde puede llegar la señora Paty Chapoy y el poder qué tiene dentro de la empresa, para destruir un programa de casa", escriben las redes.

Cabe mencionar que La Academia es uno de los reality show más populares de Tv Azteca desde hace tiempo, pues de sus filas han salido grandes artistas como Yuridia, Carlos Rivera y Yahir entre otros, por lo que mucho se espera de estos nuevos alumnos que lo darán todo por llevarse el primer lugar.