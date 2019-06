Pati Chapoy aterrorizada por una llamada de extorsión

Pati Chapoy al parecer vivió momentos de terror hace unos momentos pues fue víctima de la delincuencia que vive nuestro país y es que mientras la periodista se encontraba de viaje una llamada de extorsión hacia su familia la hicieron regresarse.

En Twitter la titular de Ventaneando compartió un mensaje donde expresa a medias que fue lo que paso en su familia dejando a todos impactados por lo sucedido.

"Regreso a México asustada porque una llamada de extorsión cobró en mi familia y en mi casa a una víctima más. Sigo a la espera de que las autoridades cumplan con su trabajo. Quedamos en sus manos", escribió Pati.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"Pero reporto el suceso y proporciono el numero del teléfono del extorcionador...si no es caso mas que se queda en el aire", "Señora bonita que todo salga bien y como usted lo dijo hay gente envidiosa de su trabajo pero eche pa lante y que todo haya quedado en un susto nada mas", fueron algunos mensajes que recibió Pati.

Regreso a México asustada porque una llamada de extorsión cobró en mi familia y en mi casa a una víctima más. Sigo a la espera de que las autoridades cumplan con su trabajo. Quedaos en sus manos. — Pati Chapoy (@ChapoyPati) 24 de junio de 2019

Tras el angustioso tuit seguidores y amigos de la Chapoy comentaron preocupados que fue lo que ocurrió causando gran polémica pues no es la primera vez que un miembro del equipo de Ventaneando sufre un susto por la delincuencia.

Buenos días, regreso a Mexico temerosa, una llamada de extorsion quebró a mi familia. Estamos a merced de los delincuentes. Cruda realidad. — Pati Chapoy (@ChapoyPati) 24 de junio de 2019

Por si fuera poco el nombre de Pati Chapoy y Ventaneando se encuentra en el ojo del huracán y es que la presentadora dio a conocer que Raquel Bigorra, comadre de Daniel Bisogno, fue quien supuestamente ventiló información sobre su vida personal creando gran polémica en el mundo del espectáculo.

Cabe mencionar que Raquel Bigorra ya se defendió de las acusaciones hechas por Daniel Bisogno y Pati Chapoy a través de un Facebook live para después cerrar su cuenta.

“Estoy siendo calumniada, difamada, leyendo los comentarios de le gente, me dicen 'oye por qué otras veces que dijeron y que te acusaron porque tú no saliste a defenderte. Realmente son personas que no son importantes para mi, para qué salgo a darle atención a algo que no es importante para mi. En este casi sí es importante para mí porque es una persona que yo quiero, que yo sí consideraba mi amigo”, explicó en la trasmisión.