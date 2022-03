Pati Chapoy conoce el pasado oscuro de Raúl Velasco y el resto de Televisa pero prefiere callar

El caso Luis de Llano, Sasha Sokol ha generado bastante polémica, ya que han salido varios casos de supuestos abusos que se han cometido en Televisa durante varias décadas, aunque nada ha sido confirmado poco a poco van saliendo testimonios muy fuertes de como ha sido el precio de la fama de algunos famosos para llegar hasta donde están.

Ahora Pati Chapoy quien ha sido tendencia en los últimos días por la manera en que ha opinado sobre estos casos de abuso en el mundo del espectáculo, sigue dando de que hablar y es que Jorge Carbajal del programa En Shock, asegura que la titular de Ventaneando, quien trabajó en la mejor época de Televisa sabía de estos delicados casos entre algunos productores con famosos, pero prefiere quedarse callada.

Y es que el periodista dijo que así como la conductora de Tv Azteca investigó todo lo relacionado con el clan Trevi Andrade hace años, le pregunta por qué no hizo lo mismo cuando se rumoraban cosas sobre Raúl Velasco, de quien se dijo truncó la carrera de Ilse de Flans por no querer hacerle un favorcito.

"De Lucero con Sergio Andrade tampoco hizo ninguna investigación ni hizo nada Filip, esa es la realidad, de Pedro Damián con esta mujer tampoco (Paulina Goto) nunca se les ocurrió investigar al respecto, no sabemos de los otros productores de Ernesto Alonso no sabemos que onda, pero también habían muchos rumores, de Emilio Larrosa también había muchos rumores, yo no sé cuales eran verdad y cuáles eran mentira, del mismo Raúl Velasco que lo tuvo ahí a lado que estaba con él que era su segunda, no se le ocurrió investigar nada", dijo Jorge Carbajal de Pati Chapoy de 72 años de edad.

Y es que la gota que derramó el vaso fue que la conductora llamó basura a Mauricio Martínez, cuando este último acusó a Toño Berumen de haberlo tocado después de que le pidió una audición en privado, a lo que Pati Chapoy desacreditó su experiencia con el ex manager de Mercurio y Fey hace años.

Cabe mencionar que la periodista mexicana siempre ha estado en la polémica debido a las declaraciones que realiza en Ventaneando, el cual lleva más de 20 años al aire informando sobre el mundo del espectáculo.

