Pati Chapoy hace menos a Remmy Valenzuela

La periodista Pati Chapoy hace menos al cantante sinaloense Remmy Valenzuela por su participación en el reality show La Academia, el cual inició el pasado domingo por Azteca Uno, y dice que “sobra” en dicho proyecto.

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy comentó que no le gusta nada el hecho de que se le haya invitado a Remmy Valenzuela a formar parte de La Academia como juez.

A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy Valenzuela). ¿Quién es? No lo conozco”, cuestiona Pati en su programa, ante la presencia de Adal Ramones.