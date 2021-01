Pati Chapoy hizo todo lo posible para que corrieran a Martha Figueroa de Tv Azteca

Martha Figueroa una de las periodistas de espectáculos más populares de la televisión mexicana vuelve a dar de que hablar en redes sociales, esto después de haber revelado como era Pati Chapoy de 71 años como jefa en el programa Ventaneando, lugar donde ejerció su carrera en los medios hace varios años y es que sus fans querían saber el porqué se salió del famoso vespertino.

De acuerdo con la misma Martha Figueroa, ella se empezó a sentir sola cuando Juan Jose Origel, mejor conocido como Pepillo, se fue a Televisa, por lo que poco tiempo después la periodista le pidió a Pati Chapoy faltar al programa para centrarse en asuntos personales, lo que empezó a causar la molestia de la titular de Ventaneando, con quien empezó a tener enfrentamientos Martha Figueroa.

Aunque Martha Figueroa señaló que Pati Chapoy era una de sus mejores al principio de Ventaneando, las cosas empezaron a empeorar con el paso del tiempo, lo que provocó que entre ambas mujeres se dijeran de todo, incluso la periodista aseguró que Pati Chapoy supuestamente le colocó trampas en Tv Azteca para que fuera despedida de la emisión y poder lavarse las manos, pero al parecer Martha Figueroa fue más astuta.

En realidad ya no tenemos relación en realidad antes éramos, nos adorábamos, después nos peleamos muy fuertes, tuvimos pleitos muy severos y ya después nos caímos muy mal, nos empezamos a tirar tierra las dos, ella a mí yo a ella y ahorita tenemos una relación equis o sea no nos hablamos, nos llevamos, pero si le mando un saludo me los contesta, dijo Martha Figueroa en una entrevista que le hicieron.

Mientras tanto los internautas sí le creyeron a Martha Figueroa, pues siempre la han visto como una mujer que dice la verdad ante todo, además fortalecieron las declaraciones de la periodista con otras situaciones que han vivido otros ex miembros de Ventaneando, quienes no se llevan del todo con Pati Chapoy.

"Todo empezó por tu amistad con Origel y cómo le dio coraje que se fuera, ibas en el paquete de desprecio", "Nunca imaginaron vivir estos momentos de las redes sociales, donde se puede contar la verdad", "Tu sigue igual marthita, es tu trabajo dar chismes y eso nos gusta.. Felicidades, eres mejor que muchos", le escribieron a Martha Figueroa en redes.

Recordemos que Atala Sarmiento fue otra de las mujeres que vivió los malos tratos de Pati Chapoy, pues más de uno recuerda como ignoraron a la conductora cuando se supo que fue a buscar trabajo en Televisa, además sus ex compañeros despotricaron contra ella en todo momento, pero ella lejos de dejarse se les fue con todo al equipo de Ventaneando, pero en una ocasión estalló en lágrimas (Atala Sarmiento rompe en llanto por ataques de Ventaneando).

Por su parte Pepillo Origel quien también trabajó con Pati Chapoy, se ha mostrado muy agradecido con lo que aprendió de Pati Chapoy, por lo que cada que puede le manda saludos en sus programas, uno de ellos es Con Permiso, donde ha tenido un éxito.

Incluso Pepillo Origel a pesar de haberse ido a Televisa, hace varios años, decidió ir al programa Ventaneando hace poco, debido al aniversario del programa, por lo que contó varias anécdotas que tuvo en el programa donde se empezó hacerse famoso el hoy reconocido conductor de espectáculos, quien trabaja muy apegado a Martha Figueroa desde hace algunos años.

Cabe mencionar que Pati Chapoy es una de las mujeres más poderosas de Tv Azteca, pues siempre ha contado con el apoyo del director ejecutivo de Tv Azteca Benjamín Salinas, con quien la titular mantiene una buena amistad desde que está en dicha televisora, con la cual está muy agradecida.