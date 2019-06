Pati Chapoy llama ignorante a Sofía Castro, hija de La Gaviota

La periodista Pati Chapoy, titular del programa de espectáculos "Ventaneando", llama ignorante a la actriz Sofía Castro, hija de la también actriz y exprimera dama de México Angélica Rivera, La Gaviota.

Sofía Castro acudió a la alfombra roja de los Premios MTV MIAW 2019, y como era de suponerse, lucía guapísima. En el outfit que portó incluyó una medalla del llamado ‘Santo de los Narcos’, Jesús Malverde.

Según puede verse en imágenes en Twitter, colocadas por "Ventaneando", Castro, hija también del productor José Alberto Castro, fue cuestionada por la prensa respecto a Malverde y dijo que un amigo se lo había puesto.

Es parte del outfit", dijo Sofía, sin darle más importancia al tema de Malverde, lo que hace suponer que no conoce de la historia de él.

Pati Chapoy, en la emisión de este día, calificó a Sofía Castro como ignorante por portar dicha medalla de Malverde.

Chapoy señala que si Sofía no tiene conocimiento de quién fue Malverde, mejor no lo usara, y que no estaba bien que lo portara en un evento tan importante como los Premios MTV MIAW 2019.

Si sabe quién fue Malverde, el hecho de que lo porte en una imagen, pienso que habla muy mal de ella", señala Chapoy.

La opinión de Chapoy a partir de 28 minutos:

En los Premios Miaw se concentraron importantes personalidades del mundo del espectáculo y de las redes sociales, entre ellos Karol G, Bad Bunny y Luis Gerardo Méndez, quien acaba de estrenar una película con Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Sofía Castro fue cuestionada, por otra parte, respecto al motivo de su rompimiento sentimental con el también actor Juan Pablo Gil.

Es algo que se tomó fue una decisión que se tomó entre los dos y pues nada lo que está, está seguimos siendo grandes amigos tenemos un proyecto en común", dijo Sofía para el programa Hoy.

Hace unos días en Instagram, Sofía, quien ha participado en melodramas como "El hotel de los secretos", mencionó que tras terminar con Gil, quedan como amigos y siempre lo serán.

Tanto ocultarlo para que ni duraran casi nada bueno solo ellos saben por que", "Que malo que se dejaran perecían un complemento", fueron algunos mensajes que ha recibido Sofía en redes sociales.