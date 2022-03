Pati Chapoy llamó "tipejo" y "basura" a Mauricio Martínez por denunciar acoso; así responde el actor

Luego de que Sasha Sokol diera a conocer haber sido víctima de presunto abuso sexual de parte del productor musical Luis de Llano, el actor y cantante mexicano Mauricio Martínez reveló a través de redes sociales, el acoso que sufrió de Toño Berumen, ex mánager de Mercurio, Fey y Kairo.

Mauricio Martínez, de 43 años de edad y originario de Monterrey, estado de Nuevo León, México, relató que tiempo atrás, en los inicios de su carrera artística, se acercó Toño Berumen, en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico.

En cierta ocasión, logró tener una cita con él y fue a su oficina que estaba ubicada en su casa. Luego de la entrevista, Toño pidió que cantara. De acuerdo con el participante del reality show "Operación triunfo", el ex mánager lo invitó a tomar un baño en su ducha y se percató que había una cámara de video en el lugar.

"Salí bastante nervioso y canté. Me dijo: 'estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar, lo empujé, le menté la madre y salí corriendo".

En el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Pati Chapoy arremetió en contra de Mauricio Martínez, desacreditando su historia del acoso sexual que sufrió cuando tenía 24 años. Estas fueron las palabras de la conductora de televisión:

"Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras, es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada".

Ante esto, como el caballero que es, Mauricio Martínez le respondió a Pati Chapoy sin caer en los insultos, como ella hizo. "Sin palabras, de mí podrían decir lo que quieran, pero me acusa la razón y digo la verdad. Pobre México, gracias a Dios ya no vivo allá (actualmente radica en Nueva York, Estados Unidos), ni tengo que tratar con ustedes", en referencia a los conductores del programa antes mencionado.

"Aún así, les mando bendiciones y ojalá le crean a víctimas en un futuro que salgan a denunciar a sus agresores, por más que los conozcan o hayan trabajado juntos. Yo a Luis de Llano lo quise mucho porque me apoyó en mi carrera, pero no por eso justifico su crimen ni lo defiendo".

Asimismo, en otro tweet, manifestó creer cuál es el motivo de la actitud de Pati Chapoy. "Lo más triste es que es gente que conoce mi trayectoria y que por haberle hablado 'fuerte' a su patrón (Ricardo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca, por su irresponsabilidad durante la pandemia), caí de su gracia y ahora soy basura y me llaman mentiroso por denunciar un abuso sexual".