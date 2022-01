Pati Chapoy lo vuelve hacer brillar con majestuoso vestido Carolina Herrera

Pati Chapoy de 72 años de edad sigue dando cátedra de como vestirse con mucho porte y elegancia, pues llegó al programa Ventaneando con un vestido en color rosa de la línea Carolina Herrera con el cual desató la locura total pues se le miraba muy bien, además de su maquillaje sencillo.

Y es que para quienes no lo saben Pati Chapoy siempre ha sido amante de esta marca, pues no es la primera vez que llega al foro de televisión luciendo este tipo de vestidos, pues en reiteradas ocasiones ha llegado con varios diseños los cuales oscilan entre los 27 mil y 60 mil pesos.

Hablando de este diseño era muy abajo de la rodilla con dos líneas de olanes, manga larga y cuello normal, además su chillante color fucsia hizo que la titular del programa resaltara como siempre, en cuanto a sus zapatillas eligió un tono negro para hacer un buen contraste.

"Qué precioso vestido Paty, y felicidades por un aniversario más de Ventaneando", "Colima soy tu fan Paty, admiro tu entereza como mujer, como periodista, como conductora etc etc, pero tu buen gusto o sea vestir me fascina. Hay una blusa roja que me robo el corazón.... saludos", "Hola el precioso vestido que trae Paty es por supuesto Carolina Herrera, de qué marca es la cadena que está usando", le escriben en la foto a la famosa.

Para quienes ya lo saben esta famosa ha causado revuelo total desde hace años por su manera de vestir y es que trata de elegir diseños ya sean muy coloridos o que por lo menos resalten un poco su pequeña cintura, ya que su físico también es muy elogiado pues se alimenta muy bien.

Y es que en reiteradas ocasiones Pati Chapoy ha dicho que su alimentación es muy saludable destacando que ama que comer sopas o semillas evitando las carnes, es por eso que su piel siempre luce tan espectacular como siempre.

Cabe mencionar que la conductora es una de las periodistas más reconocida en todo México debido a que tiene varias décadas dedicándose al periodismo dedicado al mundo del espectáculo.

Leer más: Erika Buenfil revela en redes sociales que se contagió de Covid-19