Pati Chapoy pone en su lugar a reportera por hacer mal el trabajo

Una vez más Pati Chapoy demostró que su palabra en Tv Azteca tiene poder y peso, esto después de un mal entendido entre una reportera de Venga la alegría, con la actriz Adriana Lavat.

Y es que la actriz mostró su descontento en redes sociales, tachando al equipo de Ventaneando de haberla molestado durante la entrevista, por lo que la titular del vespertino no se quedó de brazos cruzados y dijo que fue lo que ocurrió poniendo en su lugar a la periodista por su mal trabajo.

"Esta reportera la agrede obviamente a la señora Lavat, la hace enojar a tal grado de que cuando termina la entrevista, yo no sé que le preguntó no tengo la menor idea, regresa esta reportera con el grupo de reporteros que ya habían trabajado, y lo primero que dicen de una forma muy baja, y muy poco profesional alardeando de que logró enojar a la Lavat...", dijo Pati señalando que su equipo no la entrevistó.

Recordemos que no es la primera vez que la periodista de espectáculos con una extensa trayectoria está en el ojo del huracán, pues hace unas semanas se enfrentó a Remmy Valenzuela, quien sería juez de La Academia, pero salió inesperadamente.

Y es que a muchos no les gustó la participación del grupero en el reality por lo cual se lo hicieron saber entre ellos estuvo Pati, quien mostró su opinión causando la furia de Remmy quien le contestó.

"Como te cuento que van a intentar derrumbar tus sueños, como te explico que muchos van a querer opacar tu sonrisa, como regresar, abrazarte y decirte que el camino va ser muy duro, pero que ahorita ESTAMOS BIEN... Por que hay un Dios que esta contigo desde siempre. Extraño estar ahí en ese mundo de inocencia", escribió Remmy en una de sus publicaciones.