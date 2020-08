Pati Chapoy recuerda entre lágrimas y asustada cuando Televisa la quería en la cárcel

Hace 23 años Pati Chapoy vivió uno de los momentos más fuertes de su vida, esto después de que la empresa Televisa estuviera decidida a ponerla tras las rejas luego de que la jefa de Ventaneando utilizara en Ventaneando crestomatías de Televisa, algo que los estaba afectado, por lo que comenzó una guerra entre ambas televisoras, donde Pati Chapoy salió afectada.

Es por eso que Pati Chapoy recordó dicho momento de manera muy emotiva y dejó en claro una vez más el agradecimiento que le tiene a Salinas Pliego director de Tv Azteca, quien al enterarse de las acciones que tomaría Televisa en contra de ella decidió defenderla, lo que causó tremendo revuelo en esa época, pues fue cuando la guerra entre Televisa y Tv Azteca estaba más que declarada, por lo que decidieron comenzar con destruir a Pati Chapoy, pero ella fue protegida por los altos mandos.

Lo que ustedes están viendo es el helicóptero de Azteca que me viajó de mi casa a las instalaciones de Azteca cuando Televisa quiso meterme a la cárcel, este video que yo ya no lo recordaba les soy sinceras, fui custodiada no solo por los abogados que me puso Ricardo Salinas, para evitar que me llevara a la cárcel Televisa, dijo Pati Chapoy.