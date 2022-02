Pati Chapoy regresa a Ventaneando y lleva una bomba de entrevista que causará polémica

Pati Chapoy de 72 años de edad por fin regresó a Ventaneando tras una larga ausencia y trae una bomba entre sus manos, pues se dio la oportunidad de entrevistar a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, por lo que el público espera con ansias dicha charla la cual tendrá de todo de acuerdo a la titular del programa.

La periodista mexicana entrevistó al también empresario con un outfit amarillo el cual resaltó en todo su esplendor, pues como ya lo saben a Pati Chapoy le encanta vestirse muy bien y una de las marcas que ama utilizar sin duda alguna es Carolina Herrera, pues tiene casi todas las colecciones que han salido.

Tras ver las fotos que compartió en redes muchos esperan que la entrevista sea única y que por fin se compartan más información de Marcela Basteri, pues su desaparición hasta la fecha sigue siendo una polémica total, incluso en la bioserie del Sol, muchos siguen especulando que fue lo que realmente pasó con ella.

Por si fuera poco le dijeron a Pati Chapoy que sigue siendo la reina del espectáculo mexicano, debido a las exclusivas que saca con los artistas, por lo cual los halagos no se hicieron esperar en ningún momento al ver la foto entre la conductora y el anfitrión, pues pocas veces se le ha visto a este personaje ofreciendo declaraciones ante los medios.

"No pues, gustará o no, pero de que Chapoy es la Patrona de espectáculos, lo es", "Wow mis respetos para la Señora Chapoy haber podido hacer esta entrevista", "Paty, felicidades. Eres respetada y querida. Enhorabuena", "Hasta yo fuera amable si me dieran el billete que le dieron a el por la entrevista", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Pati Chapoy es respetada ha sido porque lleva más de veinte años en el mundo de la farándula y hasta la fecha no ha parado, por lo que algunos internautas se ponen a pensar quien se quedará a cargo de Ventaneando cuando ella quiera irse del proyecto, pero sin duda alguna a ella no le quedan ganas de parar.

