Pati Chapoy reprende a Pablo Montero durante transmisión de "Ventaneando", por agredir a su reportera

La reportera Italia Herrera, corresponsal del programa "Ventaneando" de TV Azteca, en el norte del país, interpuso en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, México, una denuncia en contra del cantante y actor Pablo Montero, ya supuestamente, tanto ella como su compañero camarógrafo, fueron agredidos físicamente por él y su personal de seguridad.

Presuntamente, la corresponsal de "Ventaneando" y el camarógrafo, fueron golpeados, insultados, amenazados y hasta privados de su libertad por varios minutos, tras una rueda de prensa previa a una presentación de Pablo Montero en el teatro del pueblo, en la Feria de Saltillo 2022, celebrada en la capital del estado de Coahuila.

Cabe mencionar que Pablo Montero se molestó con la reportera de Azteca Noreste, luego de que le preguntara si ingresaría a un centro de rehabilitación, esto por sus problemas con el alcohol, exigiéndoles que dejarán de grabar y borrar lo que ya habían grabado.

"Ustedes vieron el lado amable, pero realmente fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad, aparte mi compañero, en distintas ocasiones Pablo lo golpeó, eso no sale en videos, nadie estaba ahí, todo el personal se fue y solamente estaban sus guardaespaldas que eran alrededor de 6 a 8 personas, que eran hombres, y yo era la única mujer junto con mi compañero", manifestó Italia Herrera, durante la emisión de ayer de "Ventaneando".

Posteriormente, Pablo Montero se comunicó al programa "Ventaneando", para dar su versión de los hechos y pedir una disculpa a la reportera y su compañero camarógrafo.

"Al terminar la rueda de prensa nos tomamos fotos con la gente de prensa, con las personas que estaban ahí, la verdad que atendí bien, todo estaba perfecto. Quiero disculparme con la reportera y su compañero, luego de que mi comportamiento no fue correcto. Si es necesario pagar algo que se haya dañado, creo que el micrófono fue lo que se cayó, lo que se ve que estamos forcejeando es con el compañero, se cayó el micrófono y si hay que pagar algo, me hago responsable".

El cantante, quien protagonizó la controvertida bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", externó que la pregunta que le hizo la reportera, lo descontroló, sobre todo porque estaba acompañado de uno de sus hijos, "creo que fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo".

Pati Chapoy reprendió a Pablo Montero durante la transmisión en vivo de "Ventaneando", diciéndole que no es la primera vez que tiene problemas con su comportamiento, "y no nada más en los medios de comunicación, sino también con tu familia, algunas personas te han sugerido que te atiendas, que atiendas un problema de falta de control y por otro lado es, ¿ya te está afectando el alcohol?".

El intérprete del Regional Mexicano, señaló ser una persona impulsiva, "por eso estoy pidiendo una disculpa".

Pati Chapoy le preguntó si tenía adicción al alcohol y a otras sustancias, a lo que él respondió: "eso fue hace muchos años, ya lo hablé y me atendí, ahorita, estoy bien personal y emocionalmente, estoy en terapia, tengo que llevarla constantemente y por eso he estado con mi gira bien, hasta ahorita, llevamos 10 conciertos, todo ha salido de maravilla, han estado increíbles los conciertos, he estado al 100 por ciento".

Antes de finalizar la llamada, Pati Chapoy le informó a Pablo Montero que el equipo legal de la televisora, se pondrá en contacto con él, para que pague el equipo dañado de la reportera.

Cabe mencionar que en una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, Pablo aceptó que hubo un forcejeo con la reportera y el camarógrafo para que dejaran de grabar, tras la pregunta que le hicieron, sin embargo, dejó muy en claro que no hubo agresión física como se ha dicho.