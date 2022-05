Pati Chapoy reprocha a Christian Nodal por tocar indebidamente a su hermana, "habla de cómo fue educado"

Hasta el momento, Christian Nodal no ha comentado nada sobre este controvertido video con su hermana. "Creo que es super incómodo, mis hermanos y yo nos llevamos super, pero de eso a tocarnos de más, no", es uno de los muchos mensajes de parte de usuarios de redes sociales.

En su mensaje, también señaló que era "horrible" la facilidad con las que ciertas personas difaman , "no se olviden que también soy mujer y no una razón para perjudicar a alguien más, en esta ocasión a mi hermano directamente. De igual manera, entre mi hermano y yo hay una relación bonita, como cualquier otra y una línea de respeto".

"Tener que dar explicaciones de cómo es la relación con mi hermano, por personas que no tienen límites y se aprovechan de este movimiento tan delicado, que mucho ha costado a personas que realmente si pasan por este tipo de casos", mencionó la hermana de Christian Nodal.

Por otra parte, ante las críticas que ha estado recibiendo el intérprete de temas como "Botella tras botella", "Ya no somos ni seremos", "Adiós amor", "De los besos que te di" y muchas más, su hermana Amely Nodal salió en su defensa .

Asimismo, lamentó que este tipo de acciones sean vistas de forma natural, "pero no son naturales, punto y se acabó".

Pati Chapoy , titular de "Ventaneando", expresó su desagrado por estas acciones en contra de las mujeres , reiterando que esto comienza por la falta de educación de las personas. "Simplemente, no está bien, es cuestión de educación, tampoco estoy hablando en contra de mujeres que viven un acoso o violencia, pero se empieza por algo".

Ese video en especial habla de cómo fue educado Christian, será su hermana, no se está tratando de echar la pelota ardiente a Nodal ni a ninguno, pero no está bien que pasen estas cosas.

En redes sociales se viralizó un video del cantante y compositor Christian Nodal , de 23 años de edad, bailando con su hermana Amely Nodal , en lo que parece una reunión familiar. En las imágenes se ve cuando el ex novio de la cantante y actriz española Belinda, en una parte de su baile, le toca uno de sus glúteos , acción que no ha sido bien vista por muchas personas. Ha recibido severas críticas e incluso , hay quienes lo han llamado "acosador" .

