Pati Chapoy revela que Alfredo Palacios nunca le cobró los peinados

Pati Chapoy de 71 años de edad confesó que Alfredo Palacios quien falleció hace unos días fue un gran amigo para ella y es que la amistad entre ellos dos se dio en los inicios de la periodista en Televisa, cuando tenía el programa El Mundo del Espectáculo, puesto que un día el Estilista de las estrellas le dijo que podía ir a su salón de belleza para peinarla.

Por si fuera poco Pati Chapoy no solo confesó que la peinó durante varios años para aparecer a cuadro, sino que nunca le cobró un peso, así lo dio a conocer la periodista de espectáculos quien aseguró que siempre le estará agradecida por haber tenido esa detalle que tuvo con ella, puesto que siempre se llevaron bien en todo momento.

Un día me dijo Alfredo '¿por qué no vienes y yo te peino todos los días?', durante varios años me peinó nunca me cobró un quinto y de ahí nació obviamente de mi parte un agradecimiento que hasta el día de hoy se lo voy a tener por toda mi vida mejor dicho y una linda amistad, ya cuando finalmente las peinadoras de Televisa sabían como el peinado que quería hacerme, pues entonces ya deje de ir al salón, dijo Pati Chapoy en Ventaneando.