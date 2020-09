Pati Chapoy se les va con todo a los Mascabrothers por polémico sketch con menor

México.- La periodista Pati Chapoy lanza una tremenda llamada de atención para los comediantes Freddy y Germán Ortega, quienes conforman el equipo de trabajo "Los Mascabrothers" y tienen un nuevo programa en Las Estrellas llamado "Relatos Macabrones", en donde utilizaron a un niño en uno de sus más recientes sketches.

Tras haber abandonado TV Azteca para mudarse a Televisa, la constante competencia de la televisora del Ajusco, los hermanos Germán y Freddy disfrutan de un gran éxito debido a su regreso con "Relatos Macabrones", que conforman la línea "Noche de Buenas" del canal de Las Estrellas.

Y en uno de sus más recientes capítulos han recibido fuertes críticas debido a lo que hacen con un menor de edad, pues en el episodio llamado "El niño que venía ciruelas" dos sujetos presumen la fuerte cantidad de dinero que tienen y le proponen a un niño dejarse inyectar gasolina en las venas para recibir cien pesos a cambio.

En el episodio el niño acepta la propuesta de los malvados sujetos, por lo que segundos más tarde comienza a tener convulsiones y a sacar espuma por la boca debido a la intoxicación que esto le genera, minutos después, el niño sale corriendo y se desmaya. Por si fuera poco, en voz en off se escucha la voz de Los Mascabrothers diciendo "Sólo se detuvo hasta que... se le acabó la gasolina" y comienzan a reírse.

Esto no fue para nada del agrado de la periodista titular de Ventaneando, quien de inmediato decidió llamarles la atención a Freddy y Germán Ortega, pues fue un gran disgusto para ella, así como para muchos televidentes y señaló que el chiste podría ser malinterpretado por otras personas, incluso, dijo que induciría a "gente trastornada" a intentar recrear el clip.

Hicieron un sketch con un niño y yo no estoy de acuerdo. No voy a decir de qué trata el sketch que hicieron con ese niño, pero ellos lo saben. Espero que no se vuelva a repetir, ¿entendieron?", dijo Pati Chapoy en la emisión del programa de espectáculos.

Momentos más tarde, Daniel Bisogno le comentó que el programa se transmitía a las once de la noche a lo que ella contestó que eso no tenía nada que ver y él manifestó que "tendrían que estar dormidos los niños".

La conductora no se quedó con esa respuesta y levantó la voz para hacer notar su punto de por qué ese sketch no era correcto: "No, no, no. Les están dando una idea a los papás de que pueden hacer una cosa así o a la gente que está trastornada de su cabecita", finalizó.

Recordemos que Pati Chapoy siempre se ha distinguido por ser una de las periodistas que no tienen "pelos en la lengua" y jamás dudan en decir lo que piensan sobre algunas situaciones, en su mayoría relacionadas con el medio del espectáculo, por lo que no dudó ni un momento en hacerles saber su forma de pensar a los hermanos comediantes.

Fue el pasado lunes 31 de agosto, después del noticiero "En punto" con Denise Maerker cuando Las Estrellas estrenó el programa "Relatos Macabrones", una interesante apuesta que marcó el regreso a la televisora de Los Mascabrothers. Sus sketches están basados en el horror y con una gran dosis de humor.

Los protagonistas de la serie son los hermanos Freddy y Germán Ortega y según su sinopsis "son leyendas urbanas basadas en lo que la gente se cree o se inventa, leyendas vivas para que la gente muera de risa".