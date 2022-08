Pati Chapoy tiene nerviosos a los conductores de Venga la Alegría por el poderoso puesto que podría tomar

Tras la salida de Sandra Smester creadora de contenidos en Tv Azteca, varias celebridades de Tv Azteca se encuentra muy preocupadas, pues han corrido fuertes rumores de que Pati Chapoy será la nueva encargada de dicho puesto, algo que ha causado polémica por los grandes cambios que podría realizar si esto es verdad.

Y es que al parecer Pati Chapoy no solo podría hacer cambios en algunos programas de Tv Azteca, sino que podría remover a algunas personas de su cargo, algunos de ellos podrían ser los conductores de Venga la Alegría, quienes han sido no solo grandes amigos de Sandra Smester, sino protegidos, por lo que ahora que ya no está la titular de Venga la Alegría podría causar revuelo con lo que vaya a realizar.

Para quienes no lo saben en dicho matutino hay varios conductores que no han sido bien vistos por Pati Chapoy, algunos de ellos son Flor Rubio o Roger González, quien este último al parecer ya le lanzó una indirecta muy fuerte a la periodista de espectáculos por su supuesto ascenso como creadora de contenidos.

"Tener una posición ejecutiva en una empresa no te convierte en lo absoluto en un líder. Líder, es un título que te otorga la gente que trabaja contigo, es un título que tienes que ganártelo. Y los grupos que tienen un líder, definitivamente son los que más productivos son", escribió en su Twitter el comunicador mexicano.

Aunque Roger González no especifico si se trataba de Pati Chapoy el mensaje que lanzó, una persona dejó al descubierto que en efecto la indirecta era para la famosa, pues Pedro Sola también usó Twitter para contestarle a su colega haciendo referencia de que su jefa es una excelente líder, ya que los años la respaldan.

"Pati Chapoy es una líder absoluta, por algo van varios años, que es seleccionada como una de las 300 personas más influyentes del país y para los que trabajamos bajo su orden y protección es un privilegio. Justo lo que tu dices", escribió Pedro Sola quien también es muy directo.