Pati Chapoy tiene su primera muñeca con todo y su ropa Carolina Herrera

Pati Chapoy de 72 años de edad, de nueva cuenta se convirtió en el centro de atención de las redes sociales, esto después de aparecer su primera muñeca con todo y su vestuario realizada por un famoso tiktoker quien decidió hacerle honor a una de las comunicadoras más populares de México.

Fue Francisco Valencia el encargado de hacer una muñeca al estilo de Pati Chapoy con su peinado el cual es un clásico, así como un vestido al estilo Carolina Herrera una de las marcas favoritas de esta guapa mujer quien no solo es sinónimo del espectáculo mexicano, también de la moda desde hace varios años, pues le encanta vestir bien.

"Es nefasta la Sra lo bueno es que ya está grande y pronto se va del programa, se cree la intocable", "Pues le hizo un favor a la señora Paty la muñeca está muy linda. No le puso arrugas", "Todos los días me sorprende algo nuevo, ahora esto de que la Chapoy tiene un fan!!! Wow!!!", "Ay que no friegue! La hizo con todo y cirugías plásticas si se parecen", escriben las redes.

Para quienes no lo saben la conductora de Ventaneando lleva varios años en la industria del espectáculo sacando exclusivas demasiado importantes sobre los famosos las cuales les ha dado mucha popularidad, pero también traído polémicas a su vida, algo que tiene sin cuidado a la presentadora quien no para de trabajar.

Hay que mencionar que desde hace unos días no la vemos en Ventaneando, ya que fue agredida en un centro comercial por una mujer quien la culpó de todos los problemas que hay en México, por lo que tuvo que ser ayudada por las personas que se encontraban en el lugar.

Y es que a pesar de todo Pati Chapoy trata de llevar una vida privada alejada de los escándalos, pues poco se sabe de como es fuera de las cámaras, por lo que este incidente dio mucho de que hablar, pues en varios años la conductora mexicana no se había metido en líos de este tipo, por lo que no hablará al respecto, pues no quiere hacerlo más grande, aunque sus fans esperan que sí lo haga.

