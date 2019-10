Pati Chapoy y María Celeste Arrarás se enfrentan en Ventaneando

María Celeste Arrarás presentó este fin de semana en su programa Al Rojo Vivo de Telemundo, una entrevista exclusiva con Sarita Sosa Salazar, la polémica hija menor de José José. En dicha entrevista la hija del fallecido intérprete mexicano, habló sobre cómo fue la muerte de su padre, sobre sus medios hermanos Marysol Sosa y José Joel y más. En el programa Ventaneando de Televisión Azteca, se tocó este tema y lo comentarios que hicieron los conductores no fue del agrado de María Celeste.

La periodista de Telemundo se comunicó vía telefónica con Pati Chapoy, mencionando que se estaba "sorprendidísima con los comentarios que han hecho sin fundamentos". María Celeste Arrarás aclaró que ella de ninguna manera estaba tomando partido a favor de Sarita Sosa, además acusó a los conductores de de Ventaneando, de haber insinuado que ella hizo un pacto con la hija de José José para tener toda la exclusiva de su muerte.

Pati Chapoy, ante los señalamientos de la titular del programa Al Rojo Vivo, fue tajante al mencionar, "la pregunta es concreta, ¿le pagaron por la entrevista?", a lo que María Celeste Arrarás respondió:

Absolutamente no, no le pagamos a ella ni a nadie, ella tampoco pidió dinero, contrario a lo que se ha dicho y no la estoy defendiendo, estoy diciendo las cosas como son.