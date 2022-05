Pati Chapoy y Pedro Sola acaban con Emilio Azcárraga Jean en Ventaneando

Pati Chapoy de 72 años de edad, se metió en la pelea entre Eugenio Derbez de 60 y Emilio Azcárraga Jean de 54 esto después de que en redes sociales ambos se dijeran de todo, pues el primero le restregó en la cara sobre el veto que le hizo Televisa, mientras que el dueño de la poderosa empresa le dijo que estaba molesto porque no le cedía los derechos de La Familia Peluche.

Para quienes no lo saben, Eugenio Derbez incluso dijo que el gobierno mexicano dio la orden en su veto a Televisa debido a sus opiniones sobre el Tren Maya, pero fue en la Mañanera de AMLO donde se desmintió dicha información, pero a la trifulca en apoyo al actor se metió Pati Chapoy a quien le mandó un mensaje a Emilio Azcárraga Jean por querer llamar la atención en Twitter.

"Yo creo que alguien quiere ser influencer bueno Eugenio ya tiene como doce millones de seguidores, seguramente el otro quiere ser influencer dijo Pati Chapoy, pero eso no es todo, pues quien también dio su punto de vista y estuvo a favor del actor mexicano fue Pedro Sola quien dijo que el empresario no tenía idea de lo que pasaba en su empresa.

"Tal parece que el señor Azcárraga no sabe bien a bien lo que sucede en su empresa bien, como lo que pasa en su empresa, verdad, él no ve la tele, mal informado, pues sí es un hombre que tiene un consorcio enorme y no puede estar sentado frente al canal dos ¿no?", dijo Pedro Sola.

Pero ahí no acabó la cosa, pues señalaron que uno de los ejecutivos quienes están por debajo de Emilio Azcárraga Jean, podrían haber dado la orden de vetar a Eugenio Derbez sin decirle a nadie, por lo que ese sería el motivo que más le molestó al ahora productor con el empresario quien arremetió contra él en Twitter.

Te puede interesar:

"Siempre lo he admirado a Eugenio,excelente actor y gran orgullo mexicano", "Eugenio, eres excelente comediante, excelente actor, malo en política, mal ambientalista!. Si entendieran los artistas que no por ganar un Oscar, Grammys etc... creen que pueden dar opiniones sin el conocimiento necesario", escriben las redes.