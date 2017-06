¡Patito feo! Así era Marjorie de Sousa antes de la fama

Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, debido al pleito legal que tiene con Julián Gil por la pensión alimenticia para su hijo Matías.

Sin embargo, ahora la venezolana destapó que antes de convertirse en la sensual mujer que es hoy en día, vivió una etapa en la que no lucía tan agraciada.

En entrevista con People en Español, la exreina de belleza precisó que no siempre explotó sus encantos y menos su sensualidad.

"Por muchos años usé aparatos en la boca, usé lentes todavía los uso, cosa que me encanta porque se me hace que se ven súper sexy, pero en ese momento me sentía horrible", reveló la rubia, quien aseguró que fue el "patito feo" de la escuela.

La expareja de Julián Gil indicó que cuando pasó la adolescencia, comenzó a darse cuenta que era muy hermosa, pero que jamás quiso darle peso a la belleza exterior, ya que sabe que lo más importante es ser una persona sana en todos los aspectos. Destacó que una de las famosas que es su modelo a seguir es Julia Roberts.

Así era de pequeña. Foto: Twitter

"Aunque nunca fui de maquillarme mucho, me parece que lo natural es atractivo. Tampoco me ha gustado peinarme nunca, siempre he sido así. Creo que es una mujer súper natural y muy auténtica. Las mujeres deberíamos copiar ese tipo de cosas, no estar buscando tanto ser perfecta porque no somos perfectas y yo creo que lo bonito es ser como somos", comentó Marjorie de Sousa.

Polémica

El actor Julián Gil se llevó la sorpresa en los juzgados, pues su ex Marjorie de Sousa le exige una pensión de 200 mil pesos para su bebé de 4 meses.

Te amo sin tiempo, te amo mi vida... #Elseñorsol #tebendigo ❤️ Una publicación compartida de Marjorie De Sousa �� (@marjodsousa) el 30 de May de 2017 a la(s) 6:58 PDT

A las afueras de las instalaciones del Tribunal de Justicia, Julián amablemente atendió a la prensa y a sus fans que se encontraban en el lugar y declaró que como buen ciudadano responsable acudió a la notificación para conocer la demanda interpuesta.

"Una pensión justa y que se me deje ver a mi niño en condiciones normales. Pido son cosas que pueden ser muy sencillas", en palabras del actor.

Marjorie pide entre otras cosas para la pensión, como 7 mil 500 pesos de súper y pescadería, 5 mil para gastos médicos del bebé y 50 mil pesos para la nana del pequeño.

Por su parte Julián comentó: "Si a mi me presentan algo justo que los 200 mil, los 100 mil pesos, o 500 mil pesos, lo que sea, se va a utilizar en el niño, yo felizmente cumpliré".

Entre otras cosas el actor Julián acusó a la abogada de la actriz pue asegura que es una mentirosa que ensució el proceso que se lleva y que además se burló en su cara.

En días pasados los artistas se vieron involucrados en un "malentendido" cuando el pequeño Matías sufrió una asfixia a lo que Julián afirmó que no se le había notificado a tiempo del incomodo suceso y Marjorie afirmaba lo contrario.

Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aqui esta textual la conversacion que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica. Independientemente de cualquier situacion legal o personal por supuesto que el siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuesto hijo justo como lo esperaría yo si el se encontrará en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto pero tampoco es justo asumír la situacion como tal solo por que obedece a sus intereses mediaticos. gracias por su comprensión. Una publicación compartida de Marjorie De Sousa �� (@marjodsousa) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 9:52 PDT

El argentino aprovechó su cuenta de Instagram para desmentir a la Sra. de Sousa.