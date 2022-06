Pato Borghetti: "no fue fácil" aguantar la risa ante la mujer que habla lenguaje alienígena

México. El actor y presentador de televisión Patricio Borghetti da su punto de vista sobre la entrevista que en Venga la Alegría le hicieron a Mafe Walker, la mujer que supuestamente dice hablar "alienígena".

“No la trajimos para burlarnos”, señala Pato Borghetti en Venga la Alegría, puesto que en estas muchas personas que vieron la entrevista con Mafe han dicho que la llevaron para burlarse de ella, entre otras cosas.

Mafe Walker se ha hecho muy popular en los últimos meses puesto que en varias entrevistas que le han hecho ha expresado que habla el idioma "alienígena" y en su visita a Venga la Alegría también lo expresó y lo habló.

Foto de Instagram

Pato añade que él hizo su trabajo como sabe que debe hacerlo y jamás siente que haya ridiculizado a dicha mujer, mucho menos burlarse de ella como varias personas lo han señalado en las redes.

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa; yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa”.

Patricio Borghetti recalca que el momento en que tuvo frente a él a Mafe Walker se sintió un poco nervioso y no fue fácil el momento: "La gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos.”

Te recomendamos leer:

Además el presentador originario de Argentina deja en claro que la producción de Venga la Alegría no invitó a Mafe para ridiculizarla: "Yo no soy nadie para decirle a Mafe qué está mal o qué es mentira."