Patricia Heaton identificada con la serie Carol's Second Act

Patricia Heaton está teniendo un sueño recurrente que ella describe como "mitad prosperidad, mitad pánico", en el que ella y su esposo están remodelando un departamento masivo en la ciudad de Nueva York con un equipo de diseñadores. Luego viene la parte inquietante, cuando se pregunta por qué y cómo compraron el pozo de dinero.

Heaton, quien protagonizó las comedias familiares de larga duración "Everybody Loves Raymond" y "The Middle", se dio cuenta de que el apartamento imaginario es una metáfora de su nueva comedia de situación de CBS, "Carol's Second Act", sobre un nido vacío divorciado que está buscando un médico grado rodeado de pasantes décadas más jóvenes. Heaton también es productor ejecutivo de la comedia laboral.

"Recibo este espectáculo brillante y glorioso que estamos construyendo, y siento, 'OK, ¿podré manejarlo?' ... Entonces, claramente, internamente, estoy teniendo un gran ajuste, Heaton dijo sobre la serie que debuta a las 9:30 p.m. EDT jueves. El elenco incluye a Kyle MacLachlan.

Ella no está luchando con la edad, fijando la suya en 61 - "Y no tengo ningún problema con eso" - durante una sesión de preguntas y respuestas con reporteros. Su personaje tiene 50 años, se considera una edad más realista para comenzar como médico.

En una entrevista con The Associated Press, Heaton habló sobre la brecha generacional del programa, el desafío de producir y su vista en el espejo retrovisor de la esposa y la madre que interpretó junto a Ray Romano.

AP: ¿Cómo encuentra el "Acto segundo de Carol" humor en las diferencias entre los grupos de edad sin burlarse de ellos?

Heaton: Siento que hay un equilibrio entre hacer bromas a los viejos, y los hacemos y son divertidos y los disfruto. Seamos realistas, soy mayor y es una experiencia que tiene sus momentos particulares. Sí encuentro que tenemos una brecha cultural. Estábamos hablando de Joan Jett y dije algo sobre Suzi Quatro (una estrella de rock anterior a Jett) y todos me miraron como, "¿Quién es Suzi Quatro?" No queremos que sea, "Oh, no" no sé cómo usar la computadora "o" uso pañales para adultos ". No queremos entrar en ese tipo de cliché. También estamos trabajando para encontrar esos lugares donde se unen, y lo que Carol puede aprender de sus compañeros de trabajo que no son sus pares generacionalmente.

AP: Usted es productor de la serie y líder. ¿Qué ha sido inesperado de asumir esa responsabilidad adicional?

Heaton: No sé cómo lo hizo Ray Romano. Estaba produciendo y dejaría el ensayo e iría a la sala de escritores y luego editaría, así que su día fue muy largo. Tampoco sé cómo lo hice en "Raymond". Tengo cuatro hijos, y en la primera y tercera temporada estaba dando a luz a dos de ellos, así que me sometí a una cirugía y luego volví al espectáculo. Con el cuarto, creo que volví dos semanas después. Así que es bastante loco, y ha habido momentos en los que me pregunto: "¿Por qué pensé que haría esto?" Pero lo que es realmente importante para mantenerse vital en la vida es desafiarse a sí mismo, salir a lo desconocido y ser De acuerdo con eso. Ponerse en marcha y seguir aprendiendo.

AP: Te hiciste conocido por interpretar a las amas de casa, impertinentes y luchadoras en comparación con, digamos, la Sra. Brady de Florence Henderson. ¿Cómo te clasificas como mamá de televisión?

Heaton: Hace poco estuve viendo un episodio de "Raymond" y pude ver cuán enojado y malvado estaba Debra. Si volviera y lo hiciera hoy, creo que lo atenuaría un poco. Debra era una madre que tenía niños pequeños, y creo que para todas las mujeres, esa etapa de la vida es difícil. Tuve cuatro de ellos, y solo vas y sigues y sigues y te enojas cuando tu marido no se acerca al plato. Miro hacia atrás y pienso: "Guau, Debra". Fue un poco duro, pero fue escrito de esa manera. Ella no era Florence Henderson, eso es seguro.