Patricia Manterola cuenta el por qué se ha mantenido al margen sobre la muerte de su ex Xavier Ortiz

Patricia Manterola y Xavier Ortiz contrajeron matrimonio en 1999. Cinco años después, en el 2004, ambos dieron a conocer su divorcio. Mediante un comunicado de prensa expresaron: "no existe otra razón más que el habernos dado cuenta a tiempo y conscientemente, que nuestras vidas empiezan a tomar rumbos diferentes. Siempre hemos sido una pareja alejada de los escándalos y pedimos sensibilidad con nuestras familias y con nosotros mismos, para sanar y salir adelante".

Tras la lamentable muerte de su ex esposo Xavier Ortiz, la cantante y actriz Patricia Manterola se ha mantenido al margen de está situación. En una entrevista para el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, la ex Garibaldi comentó: "saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación dolorosa para muchos".

La depresión que venía padeciendo desde hace unos años, la falta de empleo y de ingresos, así como el confinamiento por la pandemia de COVID-19, llevaron a Xavier Ortiz a quitarse la vida en el hogar donde vivía en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Patricia Manterola lamentó todo esto, mencionando que cuando falleció su papá pasó por una fuerte etapa de depresión, pero afortunadamente pudo salir de esta.

El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel y noté que esos meses siguientes, esos días de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá.

La ex Garibaldi Patricia Manterola, manifestó que recibió ayuda de un profesional. "Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, siempre hay ciertos días que la paso fatal y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, me dice: 'Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas', descubrí precisamente que no era normal, que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando".

Cuando se dio a conocer la muerte del cantante Xavier Ortiz, también ex integrante de Garibaldi, su ex esposa Patricia Manterola escribió este mensaje en su memoria: "así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino, siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo".

Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto, desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos, lo siento muchísimo. ¡Buen viaje de regreso a casa querido Xavi! Descansa en paz.

Tras su paso por la agrupación Garibaldi, Xavier Ortiz participó en telenovelas como Sentimientos ajenos, Camila y Un gancho al corazón, entre otras, mientras que en teatro destacó en P.D. Tu Gato a Muerto y Aventurera, montaje para el cual interpretó el personaje de "La Bugambilia". Su vida artística era inexistente desde hacía ya tiempo, pero no dejó de buscar oportunidades; solía hacer presentaciones personales y alistaba con la empresa Me Show un espectáculo en línea vestido de drag queen emulando a "La Bugambilia".

Mensaje de Patricia Manterola a la memoria de Xavier Ortiz. Foto: Instagram @patriciamanterola

