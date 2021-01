Patricia Manterola despide 2020 con divertido Tik Tok desde su cama

México. Patricia Manterola, cantante originaria de Ciudad de México y quien fue esposa de Xavier Ortiz, quien se suicidió en septiembre pasado, comparte en su cuenta de Instagram y Tik Tok un divertido video desde su cama.

Patricia Manterola, exintegrante del grupo mexicano Garibaldi, en el que estuvo con Charly López y Sergio Mayer, entre otros, despide el 2020 con una publicación divertida en la que se ve luciendo en bata y al caer en su cama se le vanta portando un traje de baño espectacular.

ADIÓS 2020 Te dejo todo lo que no me sirve y me visto de mi mejor actitud para recibir este nuevo año con todo. Agradezco tus enormes enseñanzas y el haberme hecho mucho más fuerte. ¡De corazón nos deseo lo mejor de lo mejor para todos en este año que comienza! Los quiero ", escribe Patricia en el título de su post.