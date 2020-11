Patricia Navidad no necesita de un hombre para ser feliz

Patricia Navidad de 47 años de edad se ha convertido en una mujer polémica en las redes sociales, debido a los mensajes que comparte sobre la problemática que se vive hoy en día, pero lo que pocos saben es que a la artista es una mujer que no necesita de ningún hombre para ser feliz, pues muchos pensarían que eso le hace falta a la famosa, pero todo lo contrario.

En una entrevista realizada en el programa Hoy Patricia Navidad reveló para el programa Hoy en 2018, que estaba sola, pues solamente se tenía a ella mima, pues muchos pensaran que la estrella esta rodeada de galanes, pero la realidad es que ella prefiere centrarse en su carrera y en el cariño de su familia.

En redes sociales Patricia Navidad sigue compartiendo imágenes donde presume su belleza al máximo y es que muchos han dicho que la también cantante lejos de verse mayor en las fotos, parece que el tiempo no pasa sobre ella, pues se ve increíbles en cada publicación que hace, donde se le ve el porte de inmediato, pues le gusta vestirse muy bien ante sus seguidores.

Otra de las cosas que le encanta hacer a Patricia Navidad es compartir mensajes de reflexión muy llegadores, ya que siempre trata de que sus fans se mantengan alegres, es por eso que publica mensajes muy bellos con los cuales pretende darles un toque de felicidad a sus seguidores.

Patricia Navidad no solo comparte su belleza en redes socialesm, sino los eventos más importantes de su familia, uno de ellos fue el cumpleaños de su mascota Bruno, quien el pasado febrero llegó a los ocho años de edad, por lo que muy feliz Patricia Navidad compartió fotos del festejo de su perro el cual ha sido su compañero fiel desde hace mucho tiempo.

Para quienes no lo saben, en Twitter es donde Patricia Navidad es constantemente atacada por los haters, ya que no les gusta lo que comparte, pero Patricia Navidad acostumbrada a los comentarios, no les dice nada a sus detractores a quienes solo les pide que abran los ojos ante todo lo que está pasando.

Una de las famosas que no soportó las declaraciones que hacia a cada momento Patricia Navidad, fue Carmen Salinas, quien está en contra de todo lo que se diga del Covid-19 pues muchos aseguran que es falso, es por eso que le mandó un mensaje a la actriz con quien trabajó en el pasado.

A mi la señora Paty Navidad no me interesa si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro mi no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo sí creo en esa cosa y me da mucho mucho miedo y no es cosa del gobierno, no es cosa ni de políticos, ni de partidos es una cosa de la naturaleza, dijo para Venga la Alegría.