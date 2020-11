Patricia Navidad no solo se parece a Thalía en cara, también en cintura

Patricia Navidad de 47 años de edad nos deja impactados una vez más pues en una ocasión la actriz fue comparada con Thalía ya que ambas lucían un rostro muy similar, incluso los fans de la famosa aseguraron que se había hecho un arreglo estético en su rostro, pero ahora luce la misma cintura de la cantante de Amor a la Mexicana.

Resulta que Patricia Navidad subió una foto con un elegante vestido en color negro con el cual se miraba espectacular incluso se lo hicieron saber sus fans y no solo por lo bien que se miraba la prenda de la artista sino por el cuerpazo con el cual la cintura de Patricia Navidad sobre salía ante todo, pues es bien sabido que la guapa mujer se cuida demasiado.

"Que belleza de mujer", "Simplemente espectacular mi Paty!!! Si me caso heeee!!!! Jajaja", "Tienes que enseñarnos un día como te maquillas", "Te ves preciosa, además de ser inteligente, comparto tu idea de q esto es orquestado por el nuevo orden mundial", "Sencillamente bella brillante e incomparable", "te pareces a @jennirivera", "El frío es buen pretexto para compartir ese calor humano, "Arriba Sinaloa te amo que hermosa como tu siempre los serás quiera un día me mandaras algo me gustaría mucho te amo mi madre apolonia", le escriben a Patricia Navidad en redes.