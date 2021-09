Patricia Sosa es operada del corazón y comparte cómo se encuentra su salud

México. La cantante Patricia Sosa, originaria de Argentina y quien tiene 63 años de edad, fue operada del corazón quince días atrás, pero afortunadamente se recupera favorablemente.

En entrevista con Intrusos, Sosa asegura que se encuentra en perfecto estado de salud y agradece a sus fans el haberse preocupado por ella.

“Tuve como dos episodios feos. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Me maree mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude. Llamé al cardiólogo y me atendieron en la Fundación Favaloro”, relata la artista.

“Los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me volvió a suceder. Tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular”, explica en Intrusos.

Sosa, cantante de temas como Aprender a volar y Endúlzame los oídos, también comparte que tras hacerle los debidos estudios clínicos le dijeron los médicos que la operarían en marzo de 2022, pero prefirió hacerlo ya.

Patricia Elena Sosa es el nombre completo de la cantante y es originaria de Buenos Aires, Argentina, según información en su biografía (1956), además ha destacado como compositora y actriz.

En sus inicios musicales, en los años setenta, fue líder del grupo Nomady Soul y en los ochenta perteneció al grupo La Torre, luego emprendió una carrera como solista.

Sosa se ha mantenido vigente en los escenarios y la música durante estos años y sus más recientes producciones musicales son Señales y Folklore, lanzadas en 2016 y 2019, respectivamente.