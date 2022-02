Patricia, la hermana de Georgina Rodríguez que le tiene resentimiento

Pero Patricia no es la única de la que se ha olvidado Georgina Rodríguez , durante una entrevista con The Sun, los tíos de la argentina también externaron su molestia hacia ella por presuntamente haberse olvidado de ellos al iniciar su relación con el astro del fútbol. Luis, el hermano de su madre, contó que fue quien la crio y cuidó durante su adolescencia debido a la ausencia de su padre y comentó que la joven se habría olvidado de ellos hasta el punto de ignorarlos al cambiar su estilo de vida.

Otro duro momento en su relación fue cuando falleció el padre de ambas, momento en el que Georgina arribó a Buenos Aires al lado de su hermana Viviana para el funeral, pero a Patricia no le ayudaron a llegar al lugar, sabiendo la dura situación económica que atraviesa. Pero fue sólo una situación más; la hermana mayor también contó que en el cumpleaños de su hijo le pidió el favor a su hermana de pedirle una camiseta autografiada por CR7 y esta se negó, argumentando que no quería molestarlo debido a que estaba de vacaciones.

Aunque Patricia y Georgina tenían una buena relación , todo cambió cuando la modelo y empresaria comenzó a salir con Cristiano. "Hace más de diez años que no veo a mi hermana. Siento lástima y tristeza", externó. Después de ese suceso que impactó en la vida de ambas, comenzaron a tener diferencias, mientras la mayor le pedía ayuda con pequeñas cosas como los libros del colegio para sus sobrinos, la menor no se negaba, pero nunca ayudaba.

Patricia , de 35 años, sacó a relucir la verdadera persona que es su hermana menor , Georgina , de 27 años. Durante una entrevista con Cadena 100, contó que ambas no han tenido una vida fácil; ella perdió a su madre a los once años de edad, así que se fue a vivir con su padre y su nueva familia, conformada por Georgina, Ivanna y la madre de las dos últimas, con quien su padre mantuvo una relación al mismo tiempo que con su madre.

A pesar de que la serie de Netflix ha colocado a la hermosa modelo argentina nacionalizada española como una madre ejemplar, una amorosa esposa, una incondicional hermana y una persona muy solidaria, por fuera existen declaraciones que no le favorecen en lo absoluto, en estas se puede destacar la de su hermana Patricia Rodríguez.

Estados Unidos.- La serie "Soy Georgina", que cuenta la vida de Georgina Rodríguez , la pareja de Cristiano Ronaldo , ha desatado un gran interés entre el público, que ha comenzado a investigar más sobre su vida, encontrando una triste historia sobre su familia de la que no se habla en el proyecto, la de su hermana Patricia, quien le tiene mucho resentimiento.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.