Patricio Borghetti aclara la situación legal de Leo Clerc, esposo de su ex Grettell Valdez

Ayer por la tarde en el porgrama Ventaneando se dio a conocer que supuestamente el empresario Leo Clerc, esposo de la actriz Grettell Valdez, fue detenido en Suiza por fraude y lavado de dinero. Pati Chapoy aseguró que ya estaba en prisión sentenciado a permanecer en este lugar por 18 meses. "Enfrenta una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional".

La mañana de este miércoles Patricio Borghetti habló sobre el supuesto encarcelamiento de Leo Clerc, esposo de su ex esposa Grettell Valdez. Ante las cámaras de Venga la Alegría el conductor de televisión comentó, que el empresario tiene una demanda en Suiza que está resolviendo aparentemente sin haber pisado la prisión. Asimismo mencionó que la mamá de su hijo Santino estaba enterada de toda esta situación:

Ella (Grettell Valdez) ya sabía, era algo que ella y él tenían platicado y sí está sacada de onda por cómo se manejó. No es lo mismo decir cierta persona tiene una demanda y está resolviéndolo por la vía legal y otra cosa es decir está preso o está en la cárcel, que no es cierto, y cobra una relevancia muy grande aquí porque Grettel es una figura pública.

Asimismo Patricio Borghetti manifestó que Grettell Valdez emitirá un comunicado donde hablará sobre la situación legal de su esposo Leo Clerc, quien lleva varias semanas en Suiza. "Eso es algo que sé: que ellos van a dar un comunicado en el transcurso de este día, eso es lo que ella me dijo y sí te puedo decir que el único juicio que yo tengo para con Leo, es el que yo tengo de mi hijo y que es realmente el único que me importa a mí como papá. Santino adora a Leo, siempre se ha comportado espectacular con él y Santino lo quiere mucho".

De acuerdo con la información que presentó Ventaneando, el fiscal a cargo del caso fue indulgente con el empresario Leo Clerc, debido a que regresó 40 mil de un millón 700 mil francos suizos que entre él y su ex pareja sentimental (una mujer francesa) obtuvieron de manera fraudulenta en un periodo de cinco años a través de la falsificación de tarjetas de crédito de los empleados de dicha empresa.

"Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza, es acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero", manifestó Mónica Castañeda sobre la supuesta detención del esposo de Grettell Valdez. El programa de espectáculos de TV Azteca mencionó también que la ex pareja del empresario suizo Leo Clerc, quien actuó como su cómplice, gastaba gran cantidad de dinero en exclusivas prendas de lujosas boutiques internacionales.

Anteriormente en el programa El Break de las 7 de Univisión, Grettell Valdez contó que tenía varias semanas sin ver a su esposo Leo Clerc, ya que había quedado "atrapado" en Suiza ante la pandemia del COVID-19. "Mi marido está atrapado en Suiza. No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo. Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso".

En este mismo programa de Univisión, Grettell Valdez habló sobre lo difícil que fue su divorcio de Patricio Borghetti, asimismo contó que logró hacer a una lado todo lo negativo que tenía en su corazón ante lo vivido, para poder tener una buena relación con su ex esposo por el bienestar de su hijo Santino, fruto del matrimonio que tuvieron. Hoy en día no solo tiene una buena relación con su ex, sino también con su esposa Odalys Ramírez.

